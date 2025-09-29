https://ria.ru/20250929/zhenschina-2045025796.html
В России предложили учредить День Защитницы Отечества
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением учредить 29 сентября День женщин-военнослужащих (День Защитницы Отечества), документ имеется в распоряжении РИА Новости. "От лица межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" новой памятной даты — Дня женщин-военнослужащих (День Защитницы Отечества), ежегодно отмечаемого 29 сентября", - сказано в обращении. В беседе с РИА Новости Корсунов рассказал, что именно 29 сентября 1806 года, 219 лет назад, Надежда Андреевна Дурова — дочь сарапульского городничего, обрезав косы и надев казачью форму под мужским именем Александра Соколова присоединилась к казачьему полку. Впоследствии, по его словам, она служила в уланском полку, отличилась в войнах с Францией, получила Георгиевский крест, стала ординарцем Кутузова и первой женщиной-офицером Российской императорской армии, а ее литературное наследие — "Записки кавалерист-девицы" — стало символом самоотверженности и патриотизма. "Образ Надежды Дуровой в полной мере отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к жертве и подвигу ради Родины. Этот образ имеет глубокие исторические корни", - добавил общественник. Корсунов подчеркнул, что в настоящее время, по официальным данным Минобороны, всего в структурах министерства служат более 350 тысяч женщин, из них порядка 45 тысяч имеют воинские звания, из которых примерно 5 тысяч — офицеры. Кроме того, как сообщил он, около тысячи женщин принимают непосредственное участие в специальной военной операции, и эти цифры подтверждают их значительный вклад в обороноспособность государства и готовность служить Родине наравне с мужчинами. "Учреждение Дня женщин-военнослужащих станет данью уважения исторической памяти и проявлением государственной заботы о защитницах Отечества. Этот день поможет молодёжи и всему обществу видеть в служении Родине высшую ценность", - подытожил Корсунов.
