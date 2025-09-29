https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045091465.html
Вопрос о поддержке Трампа вызвал у Зеленского нервный смех
Вопрос о поддержке Трампа вызвал у Зеленского нервный смех - РИА Новости, 29.09.2025
Вопрос о поддержке Трампа вызвал у Зеленского нервный смех
Владимир Зеленский ответил неловкой паузой и нервным смехом на вопрос о том, уверен ли он в поддержке со стороны американского президента Дональда Трампа. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:47:00+03:00
2025-09-29T12:47:00+03:00
2025-09-29T12:47:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир зеленский
варшава
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_7d6b1641bff1b5da147b062d533ed8da.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский ответил неловкой паузой и нервным смехом на вопрос о том, уверен ли он в поддержке со стороны американского президента Дональда Трампа. Выступая на форуме по вопросам безопасности в Варшаве, Зеленский получил вопрос о том, есть ли у него 100-процентная уверенность в том, что Трамп его поддерживает. Вопрос вызвал у Зеленского заминку и нервный смешок, который был встречен смехом в зале. Затем Зеленский начал говорить про то, что в США "изменилась риторика", а позиция Трампа "сбалансирована", однако четкого ответа на вопрос так и не дал. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045046908.html
https://ria.ru/20250926/tramp-2044444980.html
сша
россия
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c60c7e4ee5765cabd23e81fa7528810f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир зеленский, варшава, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Варшава, Дональд Трамп, Владимир Путин
Вопрос о поддержке Трампа вызвал у Зеленского нервный смех
Зеленский замялся и нервно засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа