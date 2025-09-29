https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045091465.html

Вопрос о поддержке Трампа вызвал у Зеленского нервный смех

Владимир Зеленский ответил неловкой паузой и нервным смехом на вопрос о том, уверен ли он в поддержке со стороны американского президента Дональда Трампа.

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский ответил неловкой паузой и нервным смехом на вопрос о том, уверен ли он в поддержке со стороны американского президента Дональда Трампа. Выступая на форуме по вопросам безопасности в Варшаве, Зеленский получил вопрос о том, есть ли у него 100-процентная уверенность в том, что Трамп его поддерживает. Вопрос вызвал у Зеленского заминку и нервный смешок, который был встречен смехом в зале. Затем Зеленский начал говорить про то, что в США "изменилась риторика", а позиция Трампа "сбалансирована", однако четкого ответа на вопрос так и не дал. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

