В Киеве объяснили, что стоит за угрозами Зеленского в адрес России
29.09.2025
04:35 29.09.2025
В Киеве объяснили, что стоит за угрозами Зеленского в адрес России
В Киеве объяснили, что стоит за угрозами Зеленского в адрес России
Угрозы Владимира Зеленского в адрес России не несут за собой ничего, кроме пустых заявлений, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
россия
украина
сша
олег соскин
дональд трамп
нато
владимир зеленский
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес России не несут за собой ничего, кроме пустых заявлений, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Это все детский лепет. &lt;…&gt; Это все пустые бесполезные слова, за которыми нет никакого содержания", — сказал он.По словам эксперта, главе киевского режима также не стоит надеяться на то, что президент США Дональд Трамп возьмет на себя ответственность за решение украинского конфликта и поддержку Киева. Хозяин Белого дома ясно дал понять, что он этим заниматься не будет, добавил политолог.При этом Соскин призвал население Украины не верить громким заявлениям Зеленского и его окружения, а трезво оценивать ситуацию и самостоятельно принимать решения.Ранее Зеленский по итогам встречи с американским лидером сделал много самоуверенных заявлений, в том числе посоветовав российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.Западные СМИ также сообщали, что глава киевского режима запросил у Трампа ракеты Tomahawk. США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов. Дальность полета этих ракет составляет до 1,6 тысячи километров, что, как указывают СМИ, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву.Позже спецпосланник американского президента Кит Келлог, говоря о возможных поставках этого типа вооружений, пояснил, что Вашингтон пока не принял соответствующее решение. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс, в свою очередь, переложил ответственность за его принятие на главу Соединенных Штатов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Киеве объяснили, что стоит за угрозами Зеленского в адрес России

Соскин назвал пустыми словами угрозы Зеленского в адрес России

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес России не несут за собой ничего, кроме пустых заявлений, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Это все детский лепет. <…> Это все пустые бесполезные слова, за которыми нет никакого содержания", — сказал он.
Глава МИД Италии резко осадил Зеленского после слов о России
Вчера, 03:51
Глава МИД Италии резко осадил Зеленского после слов о России
Вчера, 03:51
По словам эксперта, главе киевского режима также не стоит надеяться на то, что президент США Дональд Трамп возьмет на себя ответственность за решение украинского конфликта и поддержку Киева. Хозяин Белого дома ясно дал понять, что он этим заниматься не будет, добавил политолог.
При этом Соскин призвал население Украины не верить громким заявлениям Зеленского и его окружения, а трезво оценивать ситуацию и самостоятельно принимать решения.
Ранее Зеленский по итогам встречи с американским лидером сделал много самоуверенных заявлений, в том числе посоветовав российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.
Украина собирает все БПЛА из иностранных компонентов, рассказал боец
Вчера, 02:16
Украина собирает все БПЛА из иностранных компонентов, рассказал боец
Вчера, 02:16
Западные СМИ также сообщали, что глава киевского режима запросил у Трампа ракеты Tomahawk. США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов. Дальность полета этих ракет составляет до 1,6 тысячи километров, что, как указывают СМИ, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву.
Позже спецпосланник американского президента Кит Келлог, говоря о возможных поставках этого типа вооружений, пояснил, что Вашингтон пока не принял соответствующее решение. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс, в свою очередь, переложил ответственность за его принятие на главу Соединенных Штатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В НАТО сделали новое заявление о конфликте на Украине
28 сентября, 21:36
В НАТО сделали новое заявление о конфликте на Украине
28 сентября, 21:36
 
