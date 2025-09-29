https://ria.ru/20250929/zavod-2045100968.html

Завод по производству молочной продукции построят в Подмосковье

29.09.2025

Завод по производству молочной продукции построят в Подмосковье

Компания "Звезда Подмосковья", один из резидентов агропромышленного парка "Сырная долина", получила разрешение на строительство нового современного завода в... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Компания "Звезда Подмосковья", один из резидентов агропромышленного парка "Сырная долина", получила разрешение на строительство нового современного завода в Дмитровском округе, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На предприятии будут производить сыры и сухие молочные продукты. Проект реализуется при поддержке правительства Московской области. По данным ведомства, планируемая мощность завода составит 4,5 тысячи тонн сыра и 14,6 тысячи тонн сыворотки в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,53 миллиарда рублей. На предприятии создадут 135 высокотехнологичных рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года. Отмечается, что вся необходимая инфраструктура для "Сырной долины" – включая дороги, электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение – была создана за счет бюджета Московской области. Объект строится под надзором Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Тремя годами ранее надзорным ведомством было выдано заключение о соответствии проекта ныне действующему предприятию площадью около 16,3 тысячи квадратных метров. В кластере разместят пять новых заводов. Один из них уже введен в эксплуатацию, два других – в стадии активного строительства. Также ведется поиск новых резидентов для заполнения оставшихся площадок.

