Защита бенефициара "Корпорации СТС" обжаловала его арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Защита бизнесмена и бенефициара коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва, обвиняемого в мошенничестве, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. "Апелляционная жалоба на арест Боброва поступила от адвоката в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга", – сказала собеседница агентства. Боброву вменяют хищение 508 миллионов рублей, совершенное группой лиц, сообщил ранее следователь в суде. Также арестованы председатель правления холдинга "Корпорация СТС" Татьяна Черных и бывший гендиректор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антон Боликов, а и.о. гендиректора этой компании Артем Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.
