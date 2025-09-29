https://ria.ru/20250929/zapad-2045176957.html

Эксперт объяснил, почему Запад признает Палестину

СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Западные государства признают Палестину не для выражения поддержки ей и её жителям, а чтобы усмирить свое население, так как люди стали протестовать против боевых действий в секторе Газа, поделился мнением с РИА Новости профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди. Профессор Тегеранского университета отметил, что акции в поддержку Палестины проходят во многих странах, в том числе в Германии, Франции, США и Италии. "Думаю, что некоторые западные страны признают Палестину... (потому - ред.) что Западные государства и их правительства хотят усмирить свое собственное население", - сказал Маранди в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, которое проходит с 29 сентября по 2 октября. Собеседник агентства заключил, что палестино-израильский конфликт продолжается, так как Запад поддерживает Израиль. Западные медиа пытаются оправдать происходящее в секторе Газа, отметил Маранди. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания. Ранее Государство Палестина признавали 147 стран, включая РФ. Двадцать первого сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. На следующий день в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Палестины объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция.

