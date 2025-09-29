https://ria.ru/20250929/zapad-2045083675.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства."Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

