Путин подписал закон о денонсации конвенции по предупреждению пыток - РИА Новости, 29.09.2025
15:17 29.09.2025 (обновлено: 15:22 29.09.2025)
Путин подписал закон о денонсации конвенции по предупреждению пыток
владимир путин
россия
страсбург
вячеслав володин
совет европы
европейский комитет по предупреждению пыток
госдума рф
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, соответствующий документ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее инициатива была внесена президентом на рассмотрение Госдумой.Законом денонсируется Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ. Также, по его словам, обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества.В заключении комитета Госдумы по международным делам подчеркивалось, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в РФ.
владимир путин, россия, страсбург, вячеслав володин, совет европы, европейский комитет по предупреждению пыток, госдума рф, общество
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, соответствующий документ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее инициатива была внесена президентом на рассмотрение Госдумой.
Законом денонсируется Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ. Также, по его словам, обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества.
В заключении комитета Госдумы по международным делам подчеркивалось, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в РФ.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Миронов прокомментировал денонсацию конвенции по предупреждению пыток
17 сентября, 20:21
 
