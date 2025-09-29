Келин рассказал о реакции России на британский закон о FIRS
Посол Келин: Россия будет следить за применением Британией схемы FIRS
Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Россия будет следить за тем, как британские власти станут применять закон о регистрации иностранного влияния, и российский ответ будет зависеть от практики применения новой схемы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Схема регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS) действует в Великобритании с 1 июля. С 1 октября заканчивается так называемый "льготный период" и закон вступает в полную силу.
"За прошедшие месяцы наше отношение к выдуманной британцами так называемой схеме регистрации иностранного влияния не изменилось. Расцениваем введение данного механизма как враждебную акцию, хотя ее и пытаются маскировать словами о защите британского общества. Но это не более чем прикрытие для применения дискриминационных, если не репрессивных процедур... Мы за этим (применением схемы - ред.) внимательно следим и оставляем за собой право на ответные меры. Параметры нашей реакции будут зависеть от практики применения британскими властями нового механизма", - сказал посол.
В связи с вступлением закона в силу дипмиссия призывает граждан РФ в Великобритании к осмотрительности, а в случаях, которые могут рассматриваться британскими властями как действия "по договоренности" с российскими государственными органами, рекомендует консультироваться с юристами.
В рамках схемы все лица в стране обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – России и Ирана. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы.
Келин отметил разочарование британцев в традиционных партиях
28 сентября, 07:34