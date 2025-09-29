https://ria.ru/20250929/zakharova-2045241758.html
Захарова заявила о массовых нарушениях на выборах в Молдавии
Захарова заявила о массовых нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
Захарова заявила о массовых нарушениях на выборах в Молдавии
Нарушения в ходе выборов в Молдавии были настолько массовыми и очевидными, что даже БДИПЧ ОБСЕ не смогло закрыть глаза, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Нарушения в ходе выборов в Молдавии были настолько массовыми и очевидными, что даже БДИПЧ ОБСЕ не смогло закрыть глаза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже наблюдательная миссия БДИПЧОБСЕ, известная своей ангажированностью, селективным подходом и, когда ей надо, "потерей зрения и слуха", в своих предварительных заключениях не смогла полностью закрыть на них глаза", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте министерства.Она отметила, что в самой республике избирательную кампанию оценивают как беспрецедентно грязную, политизированную, отягощенную масштабным задействованием властями административного и силового ресурса, разного рода внеправовых механизмов, шантажа и угроз. "Политологи характеризуют ее как "театр абсурда", "дешевый спектакль" и "опереточное шоу", - добавила Захарова.
Захарова заявила о массовых нарушениях на выборах в Молдавии
Захарова: БДИПЧ ОБСЕ не смогло закрыть глаза на массовые нарушения в Молдавии