Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о массовых нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/zakharova-2045241758.html
Захарова заявила о массовых нарушениях на выборах в Молдавии
Захарова заявила о массовых нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
Захарова заявила о массовых нарушениях на выборах в Молдавии
Нарушения в ходе выборов в Молдавии были настолько массовыми и очевидными, что даже БДИПЧ ОБСЕ не смогло закрыть глаза, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:50:00+03:00
2025-09-29T20:50:00+03:00
в мире
молдавия
россия
мария захарова
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Нарушения в ходе выборов в Молдавии были настолько массовыми и очевидными, что даже БДИПЧ ОБСЕ не смогло закрыть глаза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. &quot;Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже наблюдательная миссия БДИПЧОБСЕ, известная своей ангажированностью, селективным подходом и, когда ей надо, &quot;потерей зрения и слуха&quot;, в своих предварительных заключениях не смогла полностью закрыть на них глаза&quot;, - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте министерства.Она отметила, что в самой республике избирательную кампанию оценивают как беспрецедентно грязную, политизированную, отягощенную масштабным задействованием властями административного и силового ресурса, разного рода внеправовых механизмов, шантажа и угроз. "Политологи характеризуют ее как "театр абсурда", "дешевый спектакль" и "опереточное шоу", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, мария захарова, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Молдавия, Россия, Мария Захарова, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова заявила о массовых нарушениях на выборах в Молдавии

Захарова: БДИПЧ ОБСЕ не смогло закрыть глаза на массовые нарушения в Молдавии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Нарушения в ходе выборов в Молдавии были настолько массовыми и очевидными, что даже БДИПЧ ОБСЕ не смогло закрыть глаза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже наблюдательная миссия БДИПЧОБСЕ, известная своей ангажированностью, селективным подходом и, когда ей надо, "потерей зрения и слуха", в своих предварительных заключениях не смогла полностью закрыть на них глаза", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте министерства.

Она отметила, что в самой республике избирательную кампанию оценивают как беспрецедентно грязную, политизированную, отягощенную масштабным задействованием властями административного и силового ресурса, разного рода внеправовых механизмов, шантажа и угроз.
"Политологи характеризуют ее как "театр абсурда", "дешевый спектакль" и "опереточное шоу", - добавила Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
Вчера, 08:00
 
В миреМолдавияРоссияМария ЗахароваБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала