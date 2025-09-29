https://ria.ru/20250929/zakharova-2045004837.html
Захарова рассказала о работе по отмене виз в Россию для туристов из КНР
Захарова рассказала о работе по отмене виз в Россию для туристов из КНР - РИА Новости, 29.09.2025
Захарова рассказала о работе по отмене виз в Россию для туристов из КНР
Россия и Китай ведут работу по отмене визового режима для китайских туристов, контакты идут в межведомственном формате, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T02:40:00+03:00
2025-09-29T02:40:00+03:00
2025-09-29T02:40:00+03:00
россия
китай
мария захарова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия и Китай ведут работу по отмене визового режима для китайских туристов, контакты идут в межведомственном формате, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. "Эта работа идет в межведомственном формате. Решения можно ожидать, когда эта работа будет завершена", - сказала Захарова, комментируя работу по отмене виз для китайских туристов.
https://ria.ru/20250928/rossija-2044862775.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, мария захарова, владимир путин
Россия, Китай, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова рассказала о работе по отмене виз в Россию для туристов из КНР
Захарова: Россия и КНР ведут работу по отмене виз для китайских туристов