Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о работе по отмене виз в Россию для туристов из КНР - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/zakharova-2045004837.html
Захарова рассказала о работе по отмене виз в Россию для туристов из КНР
Захарова рассказала о работе по отмене виз в Россию для туристов из КНР - РИА Новости, 29.09.2025
Захарова рассказала о работе по отмене виз в Россию для туристов из КНР
Россия и Китай ведут работу по отмене визового режима для китайских туристов, контакты идут в межведомственном формате, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T02:40:00+03:00
2025-09-29T02:40:00+03:00
россия
китай
мария захарова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия и Китай ведут работу по отмене визового режима для китайских туристов, контакты идут в межведомственном формате, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. "Эта работа идет в межведомственном формате. Решения можно ожидать, когда эта работа будет завершена", - сказала Захарова, комментируя работу по отмене виз для китайских туристов.
https://ria.ru/20250928/rossija-2044862775.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, мария захарова, владимир путин
Россия, Китай, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова рассказала о работе по отмене виз в Россию для туристов из КНР

Захарова: Россия и КНР ведут работу по отмене виз для китайских туристов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия и Китай ведут работу по отмене визового режима для китайских туристов, контакты идут в межведомственном формате, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
"Эта работа идет в межведомственном формате. Решения можно ожидать, когда эта работа будет завершена", - сказала Захарова, комментируя работу по отмене виз для китайских туристов.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для Китая
28 сентября, 08:32
 
РоссияКитайМария ЗахароваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала