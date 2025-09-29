https://ria.ru/20250929/zakharova-2045004837.html

Захарова рассказала о работе по отмене виз в Россию для туристов из КНР

Захарова рассказала о работе по отмене виз в Россию для туристов из КНР - РИА Новости, 29.09.2025

Захарова рассказала о работе по отмене виз в Россию для туристов из КНР

Россия и Китай ведут работу по отмене визового режима для китайских туристов, контакты идут в межведомственном формате, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T02:40:00+03:00

2025-09-29T02:40:00+03:00

2025-09-29T02:40:00+03:00

россия

китай

мария захарова

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия и Китай ведут работу по отмене визового режима для китайских туристов, контакты идут в межведомственном формате, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. "Эта работа идет в межведомственном формате. Решения можно ожидать, когда эта работа будет завершена", - сказала Захарова, комментируя работу по отмене виз для китайских туристов.

https://ria.ru/20250928/rossija-2044862775.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, мария захарова, владимир путин