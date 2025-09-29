Захарова прокомментировала допрос британца, вернувшегося из России
Захарова с юмором прокомментировала допрос Гэллоуэя по возвращении в Британию
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала сообщения о том, что главу Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его жену девять часов допрашивали в аэропорту Лондона после возвращения из России.
"Диалог двух англичан на британской границе: - Русише? - Ноу, бритише. - "Лавров" ферштейн? - Йес. - Хайль Карл! - Гитлер капут!!!!!", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его супруга Гаятри были остановлены полицией в аэропорту "Гатвик" в Лондоне после посещения России. Как заявила полиция, пару остановили в соответствии с положением закона о противодействии терроризму и безопасности границ, которое разрешает правоохранителям остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность". По словам Гэллоуэя, правоохранители не назвали ни одной конкретной причины для проведения проверки. Один из вопросов, которые задали супружеской паре на допросе, касался маникюра супруги политика, выполненного в цветах палестинского флага. Другие вопросы, по словам лидера партии, тоже никак не были связаны с террористической деятельностью. По мнению Гэллоуэя, настоящей причиной для проверки было желание правоохранительных органов получить доступ к перепискам супругов.