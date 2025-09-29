Рейтинг@Mail.ru
Студент рассказал, как помог задержать напавшего на техникум в Архангельске - РИА Новости, 29.09.2025
15:16 29.09.2025
Студент рассказал, как помог задержать напавшего на техникум в Архангельске
Студент рассказал, как помог задержать напавшего на техникум в Архангельске - РИА Новости, 29.09.2025
Студент рассказал, как помог задержать напавшего на техникум в Архангельске
Студент архангельского техникума Михаил Кустышев рассказал РИА Новости, как он помог задержать юношу с ножом, который ворвался в класс с ножом и напал на... РИА Новости, 29.09.2025
происшествия
россия
архангельск
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Студент архангельского техникума Михаил Кустышев рассказал РИА Новости, как он помог задержать юношу с ножом, который ворвался в класс с ножом и напал на преподавателя, но в нос его не бил – тот упал и расшибся. Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. По словам Михаила, подозреваемый с ножом ворвался в класс во время урока. "На учителя напал этот мальчик, потом он выбежал из класса в коридор. Мы побежали за ним с Ваней и Матвеем. Он забился в угол, показывает нож и убегает. Потом прибежали старшекурсники, погнались за ним - и мы с ними", - заявил собеседник. В Telegram-каналах писали, что участвовавший в задержании подозреваемого подросток несколько раз ударил его в нос. "Они (старшекурсники – ред.) скрутили его. Когда крутили, он сам упал на нос", - заметил Кустышев. Михаил добавил, что лично с нападавшим он не был знаком, потому что только начал учиться в техникуме, но, со слов старшекурсников, молодой человек был замкнутым и ни с кем не общался.
россия
архангельск
происшествия, россия, архангельск
Происшествия, Россия, Архангельск
Студент рассказал, как помог задержать напавшего на техникум в Архангельске

Студент рассказал подробности задержания напавшего на техникум в Архангельске

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Студент архангельского техникума Михаил Кустышев рассказал РИА Новости, как он помог задержать юношу с ножом, который ворвался в класс с ножом и напал на преподавателя, но в нос его не бил – тот упал и расшибся.
Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Напавшего на архангельский колледж проверят на психические отклонения
Вчера, 15:08
По словам Михаила, подозреваемый с ножом ворвался в класс во время урока.
«
"На учителя напал этот мальчик, потом он выбежал из класса в коридор. Мы побежали за ним с Ваней и Матвеем. Он забился в угол, показывает нож и убегает. Потом прибежали старшекурсники, погнались за ним - и мы с ними", - заявил собеседник.
В Telegram-каналах писали, что участвовавший в задержании подозреваемого подросток несколько раз ударил его в нос. "Они (старшекурсники – ред.) скрутили его. Когда крутили, он сам упал на нос", - заметил Кустышев.
Михаил добавил, что лично с нападавшим он не был знаком, потому что только начал учиться в техникуме, но, со слов старшекурсников, молодой человек был замкнутым и ни с кем не общался.
