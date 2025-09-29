Рейтинг@Mail.ru
"Добрый забег Совкомбанк" собрал 19,5 млн руб для детей с нарушением слуха - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/zabeg-2045126056.html
"Добрый забег Совкомбанк" собрал 19,5 млн руб для детей с нарушением слуха
"Добрый забег Совкомбанк" собрал 19,5 млн руб для детей с нарушением слуха - РИА Новости, 29.09.2025
"Добрый забег Совкомбанк" собрал 19,5 млн руб для детей с нарушением слуха
Для детей с нарушением слуха "Добрый забег Совкомбанк" собрал 19,5 миллиона рублей, мероприятие прошло во второй раз, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:12:00+03:00
2025-09-29T14:12:00+03:00
совкомбанк
мероприятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045125613_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f66ccea28c3673046d79a3c8f1eda6e2.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Для детей с нарушением слуха "Добрый забег Совкомбанк" собрал 19,5 миллиона рублей, мероприятие прошло во второй раз, сообщает пресс-служба банка. Благотворительный забег прошел в московском парке Победы на Поклонной горе 28 сентября в Международный день глухих. Титульный партнер мероприятия – Совкомбанк. Совместными усилиями участников и партнеров было собрано 19,5 миллиона рублей на поддержку подопечных НКО "Я тебя слышу". В этом году на дистанции зарегистрировалось 2,9 тысячи человек — на 900 больше, чем годом ранее. Сотрудники банка также вышли на старт. В корпоративной эстафете выступили две команды банка: одна завоевала серебро, вторая заняла четвертое место. Впервые все официальные объявления, стартовые команды и церемонии сопровождались переводом на русский жестовый язык, что сделало событие максимально доступным для участников и зрителей с нарушением слуха. "Для нас социальные инвестиции — это часть стратегии. Мы системно вкладываемся в проекты, которые объединяют людей и сохраняют традиции. "Добрый забег" — яркий пример того, как спорт становится языком добрых дел", — отметила на церемонии открытия HR-директор Совкомбанка Надия Имаметдинова.
https://ria.ru/20250815/sovkombank-2035465077.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045125613_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d2f15e943f8c853a6259c724d03bd682.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совкомбанк, мероприятия
Совкомбанк, Мероприятия
"Добрый забег Совкомбанк" собрал 19,5 млн руб для детей с нарушением слуха

"Добрый забег Совкомбанк" собрал 19,5 млн рублей для детей с нарушением слуха

© Фото : пресс-служба "Совкомбанк"Добрый забег Совкомбанк
Добрый забег Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : пресс-служба "Совкомбанк"
Добрый забег Совкомбанк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Для детей с нарушением слуха "Добрый забег Совкомбанк" собрал 19,5 миллиона рублей, мероприятие прошло во второй раз, сообщает пресс-служба банка.
Благотворительный забег прошел в московском парке Победы на Поклонной горе 28 сентября в Международный день глухих. Титульный партнер мероприятия – Совкомбанк. Совместными усилиями участников и партнеров было собрано 19,5 миллиона рублей на поддержку подопечных НКО "Я тебя слышу".
В этом году на дистанции зарегистрировалось 2,9 тысячи человек — на 900 больше, чем годом ранее. Сотрудники банка также вышли на старт. В корпоративной эстафете выступили две команды банка: одна завоевала серебро, вторая заняла четвертое место.
Впервые все официальные объявления, стартовые команды и церемонии сопровождались переводом на русский жестовый язык, что сделало событие максимально доступным для участников и зрителей с нарушением слуха.
"Для нас социальные инвестиции — это часть стратегии. Мы системно вкладываемся в проекты, которые объединяют людей и сохраняют традиции. "Добрый забег" — яркий пример того, как спорт становится языком добрых дел", — отметила на церемонии открытия HR-директор Совкомбанка Надия Имаметдинова.
Логотип Совкомбанка - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Совкомбанк получил в I полугодии 17,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
15 августа, 10:32
 
СовкомбанкМероприятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала