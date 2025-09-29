https://ria.ru/20250929/zabeg-2045126056.html

"Добрый забег Совкомбанк" собрал 19,5 млн руб для детей с нарушением слуха

Для детей с нарушением слуха "Добрый забег Совкомбанк" собрал 19,5 миллиона рублей, мероприятие прошло во второй раз, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Для детей с нарушением слуха "Добрый забег Совкомбанк" собрал 19,5 миллиона рублей, мероприятие прошло во второй раз, сообщает пресс-служба банка. Благотворительный забег прошел в московском парке Победы на Поклонной горе 28 сентября в Международный день глухих. Титульный партнер мероприятия – Совкомбанк. Совместными усилиями участников и партнеров было собрано 19,5 миллиона рублей на поддержку подопечных НКО "Я тебя слышу". В этом году на дистанции зарегистрировалось 2,9 тысячи человек — на 900 больше, чем годом ранее. Сотрудники банка также вышли на старт. В корпоративной эстафете выступили две команды банка: одна завоевала серебро, вторая заняла четвертое место. Впервые все официальные объявления, стартовые команды и церемонии сопровождались переводом на русский жестовый язык, что сделало событие максимально доступным для участников и зрителей с нарушением слуха. "Для нас социальные инвестиции — это часть стратегии. Мы системно вкладываемся в проекты, которые объединяют людей и сохраняют традиции. "Добрый забег" — яркий пример того, как спорт становится языком добрых дел", — отметила на церемонии открытия HR-директор Совкомбанка Надия Имаметдинова.

