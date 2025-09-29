WSJ: Пентагон готовится к возможному конфликту с Китаем

https://ria.ru/20250929/wsj-2045100310.html

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Пентагон добивается ускоренного увеличения производства ракет и 12 ключевых систем на случай возможного конфликта с Китаем на фоне низких запасов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Пентагон, встревоженный низким уровнем запасов вооружений, которыми США располагали бы в случае возможного конфликта с Китаем, призывает своих поставщиков ракет удвоить и даже учетверить темпы производства", - говорится в материале.Как уточняет издание, работа ведётся в рамках Совета по ускорению производства боеприпасов, которым руководит замглавы Минобороны Стив Файнберг. Совет сосредоточен на 12 системах, включая перехватчики Patriot, дальнобойные противокорабельные ракеты, Standard Missile-6, Precision Strike Missiles и Joint Air-Surface Standoff Missiles."Новый совет по ускорению вооружений сосредоточен на 12 системах, которые Пентагон хочет иметь в запасе на случай конфликта с Китаем... Приоритетом остаются Patriot, так как Lockheed отстаёт от растущего мирового спроса", - приводит газета слова источника.По сведениям газеты, армия США в сентябре заключила контракт почти на 10 миллиардов долларов на выпуск около 2 тысяч ракет PAC-3 до 2026 года, однако в дальнейшем Пентагон намерен получать такие объёмы ежегодно.

