WSJ: Пентагон готовится к возможному конфликту с Китаем
13:21 29.09.2025 (обновлено: 13:22 29.09.2025)
WSJ: Пентагон готовится к возможному конфликту с Китаем
в мире
китай
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Пентагон добивается ускоренного увеличения производства ракет и 12 ключевых систем на случай возможного конфликта с Китаем на фоне низких запасов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Пентагон, встревоженный низким уровнем запасов вооружений, которыми США располагали бы в случае возможного конфликта с Китаем, призывает своих поставщиков ракет удвоить и даже учетверить темпы производства", - говорится в материале.Как уточняет издание, работа ведётся в рамках Совета по ускорению производства боеприпасов, которым руководит замглавы Минобороны Стив Файнберг. Совет сосредоточен на 12 системах, включая перехватчики Patriot, дальнобойные противокорабельные ракеты, Standard Missile-6, Precision Strike Missiles и Joint Air-Surface Standoff Missiles."Новый совет по ускорению вооружений сосредоточен на 12 системах, которые Пентагон хочет иметь в запасе на случай конфликта с Китаем... Приоритетом остаются Patriot, так как Lockheed отстаёт от растущего мирового спроса", - приводит газета слова источника.По сведениям газеты, армия США в сентябре заключила контракт почти на 10 миллиардов долларов на выпуск около 2 тысяч ракет PAC-3 до 2026 года, однако в дальнейшем Пентагон намерен получать такие объёмы ежегодно.
китай
2025
в мире, китай, министерство обороны сша
В мире, Китай, Министерство обороны США
ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Пентагон добивается ускоренного увеличения производства ракет и 12 ключевых систем на случай возможного конфликта с Китаем на фоне низких запасов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"Пентагон, встревоженный низким уровнем запасов вооружений, которыми США располагали бы в случае возможного конфликта с Китаем, призывает своих поставщиков ракет удвоить и даже учетверить темпы производства", - говорится в материале.
Как уточняет издание, работа ведётся в рамках Совета по ускорению производства боеприпасов, которым руководит замглавы Минобороны Стив Файнберг. Совет сосредоточен на 12 системах, включая перехватчики Patriot, дальнобойные противокорабельные ракеты, Standard Missile-6, Precision Strike Missiles и Joint Air-Surface Standoff Missiles.
"Новый совет по ускорению вооружений сосредоточен на 12 системах, которые Пентагон хочет иметь в запасе на случай конфликта с Китаем... Приоритетом остаются Patriot, так как Lockheed отстаёт от растущего мирового спроса", - приводит газета слова источника.
По сведениям газеты, армия США в сентябре заключила контракт почти на 10 миллиардов долларов на выпуск около 2 тысяч ракет PAC-3 до 2026 года, однако в дальнейшем Пентагон намерен получать такие объёмы ежегодно.
Китай обвинил США в серьезном ударе по многосторонней торговой системе
25 сентября, 06:06
Китай обвинил США в серьезном ударе по многосторонней торговой системе
25 сентября, 06:06
 
