В ЕС предложили выслать несколько российских дипломатов, пишут СМИ

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В ЕС предложили очередную массовую высылку российских дипломатов, пишет издание EUObserver со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза. Агентство Рейтер на прошлой неделе передавало, что Европейская служба внешних связей (EEAS) предложила ввести систему обязательных уведомлений о передвижениях российских дипломатов внутри блока, которая позволит странам ЕС запрещать дипломатам въезжать на их территорию, в качестве дополнения к возможному 19-му пакету санкций. "Страны ЕС должны "добиться паритета", когда дело касается все еще большого количества российских дипломатов в городах ЕС по сравнению с малым количеством европейских посланников, которые остались в Москве", - говорится в публикации. Отмечается, что подобное "достижение паритета" приведет к новой массовой высылке россиян из Европы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

