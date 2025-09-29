Рейтинг@Mail.ru
Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России проиндексируют с 1 февраля
11:03 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/vyplaty-2045059085.html
Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России проиндексируют с 1 февраля
Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России проиндексируют с 1 февраля
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России и другие меры поддержки будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года по уровню инфляции, говорится в сообщении Минтруда. "Также с 1 февраля, по уровню фактической инфляции, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки", - сказано в сообщении.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России и другие меры поддержки будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года по уровню инфляции, говорится в сообщении Минтруда.
"Также с 1 февраля, по уровню фактической инфляции, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки", - сказано в сообщении.
На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 триллионов рублей
Вчера, 10:54
 
