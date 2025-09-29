Рейтинг@Mail.ru
В России проиндексируют социальные выплаты - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 29.09.2025 (обновлено: 12:06 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/vyplaty-2045057915.html
В России проиндексируют социальные выплаты
В России проиндексируют социальные выплаты - РИА Новости, 29.09.2025
В России проиндексируют социальные выплаты
Социальные выплаты в России проиндексируют на уровень фактической инфляции с 1 февраля 2026 года, заявило Министерство труда и социальной защиты. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:59:00+03:00
2025-09-29T12:06:00+03:00
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779470756_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cf4c22cd0a06a830b3fd793c7b4c79ca.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Социальные выплаты в России проиндексируют на уровень фактической инфляции с 1 февраля 2026 года, заявило Министерство труда и социальной защиты."По прогнозу, он (уровень фактической инфляции. — Прим. ред.) составит 6,8%. &lt;...&gt; В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в следующем году будет направлено более 18,7 триллиона рублей через Социальный фонд", — уточнили в ведомстве. Другие подробности — в материале РИА Новости.Пенсии&quot;В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на две тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей&quot;.Пособия по беременности и маткапиталПособия по инвалидности и временной нетрудоспособности"Всего по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Социальный фонд направит свыше 196 миллиардов рублей: это, наряду с предупредительными мерами, выплаты пострадавшим на производстве, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация".
https://ria.ru/20250923/zakon-2043752738.html
https://ria.ru/20250929/pensii-2045000738.html
https://ria.ru/20250911/matkapital-2041274458.html
https://ria.ru/20250929/byudzhet-2045047256.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779470756_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3f82b85662adc455a123c7af2e980ba5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)

В России проиндексируют социальные выплаты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Сотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Социальные выплаты в России проиндексируют на уровень фактической инфляции с 1 февраля 2026 года, заявило Министерство труда и социальной защиты.
"По прогнозу, он (уровень фактической инфляции. — Прим. ред.) составит 6,8%. <...> В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в следующем году будет направлено более 18,7 триллиона рублей через Социальный фонд", — уточнили в ведомстве.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Госдуме приняли закон, касающийся выплат после военной службы
23 сентября, 14:27
Другие подробности — в материале РИА Новости.

Пенсии

  • Индексация пенсий может пройти разово на уровень выше инфляции с 1 января.
  • Социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.
  • Страховые — на 7,6%.
«

"В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на две тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей".

Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
Минтруд России
  • Всего на выплаты пенсий направят почти 13 триллионов рублей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Госдуме рассказали об индексации пенсий с 1 октября
Вчера, 01:06

Пособия по беременности и маткапитал

  • Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей.
  • Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.
  • С 1 февраля материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей, на второго — 974,1 тысячи рублей.
  • На единое пособие для семей с детьми планируется направить около 1,76 триллиона рублей.
  • Из них 119 миллиардов рублей предусмотрено на семейную выплату, которая начнет действовать в следующем году и позволит родителям двух и более детей возвращать часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже полутора прожиточных минимумов.
Пассажирка с ребенком в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Правительство подготовит предложения о модернизации маткапитала
11 сентября, 18:10

Пособия по инвалидности и временной нетрудоспособности

  • Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России, Героям Труда, матерям-героиням и другие меры поддержки проиндексируют по уровню инфляции с 1 февраля.
  • Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц.
  • На выплаты по обязательному соцстрахованию по временной нетрудоспособности предусмотрено почти 1,4 триллиона рублей.
  • Свыше 98 миллиардов рублей заложено на предоставление средств технической реабилитации и других мер поддержки.
  • Финансирование предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний составит 42,1 миллиарда рублей.
«
"Всего по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Социальный фонд направит свыше 196 миллиардов рублей: это, наряду с предупредительными мерами, выплаты пострадавшим на производстве, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация".
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
Минтруд России
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров и офицер Государственной фельдъегерской службы РФ во время пресс-подхода в Государственной Думе РФ после внесения Правительством РФ проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы
Вчера, 10:39
 
ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала