В России проиндексируют социальные выплаты

В России проиндексируют социальные выплаты - РИА Новости, 29.09.2025

В России проиндексируют социальные выплаты

Социальные выплаты в России проиндексируют на уровень фактической инфляции с 1 февраля 2026 года, заявило Министерство труда и социальной защиты. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Социальные выплаты в России проиндексируют на уровень фактической инфляции с 1 февраля 2026 года, заявило Министерство труда и социальной защиты."По прогнозу, он (уровень фактической инфляции. — Прим. ред.) составит 6,8%. <...> В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в следующем году будет направлено более 18,7 триллиона рублей через Социальный фонд", — уточнили в ведомстве. Другие подробности — в материале РИА Новости.Пенсии"В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на две тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей".Пособия по беременности и маткапиталПособия по инвалидности и временной нетрудоспособности"Всего по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Социальный фонд направит свыше 196 миллиардов рублей: это, наряду с предупредительными мерами, выплаты пострадавшим на производстве, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация".

