В России проиндексируют социальные выплаты
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Социальные выплаты в России проиндексируют на уровень фактической инфляции с 1 февраля 2026 года, заявило Министерство труда и социальной защиты.
"По прогнозу, он (уровень фактической инфляции. — Прим. ред.) составит 6,8%. <...> В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в следующем году будет направлено более 18,7 триллиона рублей через Социальный фонд", — уточнили в ведомстве.
Пенсии
- Индексация пенсий может пройти разово на уровень выше инфляции с 1 января.
- Социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.
- Страховые — на 7,6%.
"В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на две тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей".
- Всего на выплаты пенсий направят почти 13 триллионов рублей.
Пособия по беременности и маткапитал
- Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей.
- Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.
- С 1 февраля материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей, на второго — 974,1 тысячи рублей.
- На единое пособие для семей с детьми планируется направить около 1,76 триллиона рублей.
- Из них 119 миллиардов рублей предусмотрено на семейную выплату, которая начнет действовать в следующем году и позволит родителям двух и более детей возвращать часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже полутора прожиточных минимумов.
Пособия по инвалидности и временной нетрудоспособности
- Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России, Героям Труда, матерям-героиням и другие меры поддержки проиндексируют по уровню инфляции с 1 февраля.
- Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц.
- На выплаты по обязательному соцстрахованию по временной нетрудоспособности предусмотрено почти 1,4 триллиона рублей.
- Свыше 98 миллиардов рублей заложено на предоставление средств технической реабилитации и других мер поддержки.
- Финансирование предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний составит 42,1 миллиарда рублей.
"Всего по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Социальный фонд направит свыше 196 миллиардов рублей: это, наряду с предупредительными мерами, выплаты пострадавшим на производстве, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация".