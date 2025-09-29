Рейтинг@Mail.ru
На семейную выплату в 2026 году направят 119 миллиардов рублей
29.09.2025
На семейную выплату в 2026 году направят 119 миллиардов рублей
Около 119 миллиардов рублей планируется направить на обеспечение семей РФ семейной налоговой выплатой в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда РФ. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Около 119 миллиардов рублей планируется направить на обеспечение семей РФ семейной налоговой выплатой в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда РФ. "На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 триллиона рублей. 119 миллиардов рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов", - сказано в сообщении.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Около 119 миллиардов рублей планируется направить на обеспечение семей РФ семейной налоговой выплатой в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда РФ.
"На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 триллиона рублей. 119 миллиардов рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов", - сказано в сообщении.
