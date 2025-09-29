https://ria.ru/20250929/vyplaty-2045057782.html

На семейную выплату в 2026 году направят 119 миллиардов рублей

На семейную выплату в 2026 году направят 119 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.09.2025

На семейную выплату в 2026 году направят 119 миллиардов рублей

Около 119 миллиардов рублей планируется направить на обеспечение семей РФ семейной налоговой выплатой в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда РФ. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T10:59:00+03:00

2025-09-29T10:59:00+03:00

2025-09-29T10:59:00+03:00

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_6453f1285c8dd172a9a0ebb597f81bbf.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Около 119 миллиардов рублей планируется направить на обеспечение семей РФ семейной налоговой выплатой в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда РФ. "На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 триллиона рублей. 119 миллиардов рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20250929/summa-2045057298.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия