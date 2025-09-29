https://ria.ru/20250929/vyplaty-2045054399.html
В России с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты
В России с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты
Социальные выплаты проиндексируют на 6,8% с 1 февраля 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Социальные выплаты проиндексируют на 6,8% с 1 февраля 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. "Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%", - сказано в сообщении.
