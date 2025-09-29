ОБСЕ признала, что предвзятость СМИ помешала молдаванам сделать осознанный выбор
Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.
Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.
Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.
Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.
Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.
Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.
На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.
