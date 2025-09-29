https://ria.ru/20250929/vybory-2045181416.html

Предвзятость СМИ повиляла на выборы в парламент Молдавии, заявили в ОБСЕ

29.09.2025

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Частные и государственные медиа в Молдавии проявили некоторую политическую предвзятость, что вместе с рядом факторов помешало гражданам страны сделать осознанный выбор на прошедших парламентских выборах, заявила в понедельник глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ Джиллиан Стирк. "Несмотря на то, что медиасреда разнообразна и плюралистична, система мониторинга СМИ миссии БДИПЧ показала, что как частные, так и государственные вещательные компании проявили некоторую политическую предвзятость и воздержались от проведения расследований и аналитических репортажей", - сказала она на пресс-конференции, при этом не назвав конкретные СМИ, издания и публикации. Стирк добавила, что этот факт, наряду с волной дезинформации, которая включала в себя сообщения, поляризующие общество, и ложные посты в социальных сетях, помешали избирателям принять осознанное решение в день голосования. В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 100% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) предварительно потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.

