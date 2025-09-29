Правящая партия Молдавии на самом деле проиграла выборы, считает эксперт

https://ria.ru/20250929/vybory-2045150213.html

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Состоявшиеся парламентские выборы в Молдавии в полной мере сфальсифицированы и нелегитимны, в реальности правящая партия "Действие и солидарность" их проиграла, заявил РИА Новости руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов. "Состоявшиеся парламентские выборы в Молдавии в полной мере сфальсифицированы… Выборы нелегитимны, и в реальности, конечно, правящая партия выборы проиграла", - сказал Шаповалов. По его словам, правящая партия изначально взяла курс на фальсификацию выборов, понимая, что выборы она проигрывает. "Был использован весь инструментарий возможных методов давления и воздействия на результаты выборов, от прямого давления и репрессий в отношении оппонентов до подтасовок результаты выборов", - подчеркнул Шаповалов. Эксперт также напомнил о том, что были проведены обыски и задержания в среде оппозиции. "Были существенным образом ограничены наблюдения за выборами, как на участках в Молдавии, так и за рубежом. И самое важное по сути были предприняты все меры ограничения голосования избирателей в России и приднестровских избирателей… Отмечались многочисленные фальсификации на выборах в западной Европе", - заключил он. В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%. По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%. Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее, на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и уволенный режимом Санду экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. Для жителей Приднестровья, многие из которых имеют также гражданство Молдавии, власти республики на выборах в этом году открыли втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии, проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.

