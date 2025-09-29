https://ria.ru/20250929/vybory-2045113712.html

Кишинев нагнетал атмосферу страха на выборах, пишет итальянское издание

Кишинев нагнетал атмосферу страха на выборах, пишет итальянское издание - РИА Новости, 29.09.2025

Кишинев нагнетал атмосферу страха на выборах, пишет итальянское издание

Опасения экспертов о нарушениях на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Молдавии подтвердились, в течение нескольких месяцев молдавские власти...

2025-09-29

2025-09-29T13:47:00+03:00

2025-09-29T13:49:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

майя санду

сша

игорь додон

евгения гуцул

евросоюз

РИМ, 29 сен - РИА Новости. Опасения экспертов о нарушениях на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Молдавии подтвердились, в течение нескольких месяцев молдавские власти нагнетали в стране атмосферу страха и репрессий, пишет итальянское онлайн-издание Giornale d"Italia."Ещё до выборов многочисленные политические эксперты били тревогу по поводу масштабных фальсификаций на выборах, организованных партией "Действие и солидарность" (PAS) во главе с президентом Майей Санду. К сожалению, эти опасения подтвердились, и голосование стало ещё более скандальным, чем президентские выборы в Румынии в мае этого года, которые вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал позором и нарушением всех мыслимых демократических норм", - говорится в статье.Издание отмечает, что заявления многочисленных граждан о том, что в Молдавии имеет место "масштабное мошенничество на выборах" в пользу партии Санду, подтверждаются фактами."В течение нескольких месяцев до выборов молдавские власти нагнетали в стране атмосферу страха и репрессий. Демонстрации и марши оппозиции разгонялись, некоторые партии были отстранены от участия в выборах по надуманным предлогам, а их лидеры подверглись уголовным преследованиям", - добавляется в материале.В качестве примера Giornale d"Italia приводит судебное преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул и отстранение от выборов двух оппозиционных партий перед голосованием. Издание пишет, что, пообщавшись с десятками избирателей из различных частей Молдавии, выяснило, что "никто из них не собирался голосовать за PAS". В качестве примера статья приводит данные из Приднестровья, для которого было напечатано всего 20 тысяч бюллетеней, а открыто было всего 12 избирательных участков."Очевидно, что у избирательной комиссии была чёткая цель: ограничить голосование в Приднестровье. Это неудивительно, учитывая, что жители региона в подавляющем большинстве выступали против правительства PAS", - указывает издание.В то же время, как отмечается в публикации. за несколько дней до выборов молдавские власти раздали до миллиона бюллетеней "дружественным" избирательным участкам в ЕС и США, позволив им фальсифицировать результаты голосования."Кишинёвский режим, частью которого является ЦИК, не жалел средств на организацию избирательных фальсификаций", - говорится в статье, описывающей подвоз избирателей на автобусах, ограничения в доступе наблюдателей на участке и заранее заполненные бюллетенями урны для голосования.В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

