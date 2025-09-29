Молдавская оппозиция не признает результаты выборов, заявил Шор

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Молдавская оппозиция не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер блока "Победа" Илан Шор."Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Шор добавил, что оппозиция обратится в национальные и международные инстанции. Блок "Победа" будет призывать жителей Молдавии к акциям протеста, которые могут случиться в ближайшие дни.Политик подчеркнул, что до 20 процентов избирателей специально запугали, чтобы они не пошли на выборы.По предварительным результатам после подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" получила 44,13% голосов, оппозиция — 49,54%, в том числе:Выборы в МолдавииПарламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Молдавская оппозиция не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер блока "Победа" Илан Шор.
"Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Шор добавил, что оппозиция обратится в национальные и международные инстанции. Блок "Победа" будет призывать жителей Молдавии к акциям протеста, которые могут случиться в ближайшие дни.
Политик подчеркнул, что до 20 процентов избирателей специально запугали, чтобы они не пошли на выборы.
ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время голосования, тогда как наблюдатели зафиксировали 600. Итоговая явка составила 52,2%.
По предварительным результатам после подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" получила 44,13% голосов, оппозиция — 49,54%, в том числе:
"Патриотический блок" — 28,25%;
блок "Альтернатива" — 9,22%;
"Наша партия" — 6,35%;
партия "Демократия дома" — 5,72%.
Выборы в Молдавии
Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.
Против несогласных с действующей властьюполитиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.
Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.
Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.
Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.
Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.
За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
