Молдавская оппозиция не признает результаты выборов, заявил Шор

Молдавская оппозиция не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T10:54:00+03:00

2025-09-29T10:54:00+03:00

2025-09-29T12:22:00+03:00

в мире

молдавия

илан шор

парламентские выборы в молдавии

майя санду

гагаузия

блок "победа"

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Молдавская оппозиция не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер блока "Победа" Илан Шор."Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Шор добавил, что оппозиция обратится в национальные и международные инстанции. Блок "Победа" будет призывать жителей Молдавии к акциям протеста, которые могут случиться в ближайшие дни.Политик подчеркнул, что до 20 процентов избирателей специально запугали, чтобы они не пошли на выборы.По предварительным результатам после подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" получила 44,13% голосов, оппозиция — 49,54%, в том числе:Выборы в МолдавииПарламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Сторонники "Патриотического блока" у здания ЦИК в Кишиневе У здания ЦИК в Кишиневе собрались несколько десятков сторонников Патриотического блока, передает корреспондент РИА Новости. В митинге участвуют бывший президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев. Додон заявил, что к 23.00 мск ПДС проиграла на парламентских выборах, оппозиция будет защищать свои голоса. Оппозиционеры сообщили, что выйдут в понедельник в 12.00 на массовый митинг. 2025-09-29T10:54 true PT0M10S

Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах. Молдавская диаспора, голосующая на парламентских выборах в Москве, рассказала РИА Новости о проходящих выборах, назвав их диктатурой под видом демократии, а также отметив, что из-за маленького количества бюллетеней, выделенных Москве, голосовать приходится в других странах. В России открыто всего два участка для голосования - оба находятся в Москве, причем в одном месте. Один из участков - в посольстве Молдавии, второй участок - в консульском отделе посольства, который находится за углом, в том же самом здании. 2025-09-29T10:54 true PT2M13S

Оппозиция в Кишиневе пикетирует МИД Оппозиция в Кишиневе пикетирует МИД, заявляя о массовых нарушениях на выборах, передает корреспондент РИА Новости. 2025-09-29T10:54 true PT0M56S

