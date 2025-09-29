Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция не признает результаты выборов, заявил Шор - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 29.09.2025 (обновлено: 12:22 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/vybory-2045056150.html
Молдавская оппозиция не признает результаты выборов, заявил Шор
Молдавская оппозиция не признает результаты выборов, заявил Шор - РИА Новости, 29.09.2025
Молдавская оппозиция не признает результаты выборов, заявил Шор
Молдавская оппозиция не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:54:00+03:00
2025-09-29T12:22:00+03:00
в мире
молдавия
илан шор
парламентские выборы в молдавии
майя санду
гагаузия
блок "победа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954649_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_d03d24b0d3c4978bfe5447e7f87613f4.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Молдавская оппозиция не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер блока "Победа" Илан Шор."Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Шор добавил, что оппозиция обратится в национальные и международные инстанции. Блок "Победа" будет призывать жителей Молдавии к акциям протеста, которые могут случиться в ближайшие дни.Политик подчеркнул, что до 20 процентов избирателей специально запугали, чтобы они не пошли на выборы.По предварительным результатам после подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" получила 44,13% голосов, оппозиция — 49,54%, в том числе:Выборы в МолдавииПарламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сторонники "Патриотического блока" у здания ЦИК в Кишиневе
У здания ЦИК в Кишиневе собрались несколько десятков сторонников Патриотического блока, передает корреспондент РИА Новости. В митинге участвуют бывший президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев. Додон заявил, что к 23.00 мск ПДС проиграла на парламентских выборах, оппозиция будет защищать свои голоса. Оппозиционеры сообщили, что выйдут в понедельник в 12.00 на массовый митинг.
2025-09-29T10:54
true
PT0M10S
Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах
Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах. Молдавская диаспора, голосующая на парламентских выборах в Москве, рассказала РИА Новости о проходящих выборах, назвав их диктатурой под видом демократии, а также отметив, что из-за маленького количества бюллетеней, выделенных Москве, голосовать приходится в других странах. В России открыто всего два участка для голосования - оба находятся в Москве, причем в одном месте. Один из участков - в посольстве Молдавии, второй участок - в консульском отделе посольства, который находится за углом, в том же самом здании.
2025-09-29T10:54
true
PT2M13S
Оппозиция в Кишиневе пикетирует МИД
Оппозиция в Кишиневе пикетирует МИД, заявляя о массовых нарушениях на выборах, передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-29T10:54
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954649_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f7c6521bf25af7a7a1e45c38a7507970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, илан шор, парламентские выборы в молдавии, майя санду, гагаузия, блок "победа"
В мире, Молдавия, Илан Шор, Парламентские выборы в Молдавии, Майя Санду, Гагаузия, Блок "Победа"

Молдавская оппозиция не признает результаты выборов, заявил Шор

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Молдавская оппозиция не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать, заявил лидер блока "Победа" Илан Шор.
"Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Шор добавил, что оппозиция обратится в национальные и международные инстанции. Блок "Победа" будет призывать жителей Молдавии к акциям протеста, которые могут случиться в ближайшие дни.
Политик подчеркнул, что до 20 процентов избирателей специально запугали, чтобы они не пошли на выборы.

ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время голосования, тогда как наблюдатели зафиксировали 600. Итоговая явка составила 52,2%.

По предварительным результатам после подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" получила 44,13% голосов, оппозиция — 49,54%, в том числе:
  • "Патриотический блок" — 28,25%;
  • блок "Альтернатива" — 9,22%;
  • "Наша партия" — 6,35%;
  • партия "Демократия дома" — 5,72%.

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.

Против несогласных с действующей властью политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

"Диктатура Санду под видом демократии": как прошли выборы в Молдавии
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Getty Images / Andrei Pungovschi

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
2 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
3 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

© AP Photo / Vadim Ghirda
4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
5 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

Председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику с супругой Алёной Кику принимают участие в голосовании на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
6 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

© AP Photo / Vadim Ghirda
7 из 10
© Getty Images / Andrei Pungovschi

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
8 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

Избирательный участок в Кишиневе

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 10

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
2 из 10

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
3 из 10

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

© AP Photo / Vadim Ghirda
4 из 10

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
5 из 10

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
6 из 10

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

© AP Photo / Vadim Ghirda
7 из 10

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
8 из 10

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 10
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
  • "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
  • Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
  • Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
  • "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
Вчера, 08:00
 
В миреМолдавияИлан ШорПарламентские выборы в МолдавииМайя СандуГагаузияБлок "Победа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала