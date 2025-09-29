https://ria.ru/20250929/vybory-2045000110.html

На участках в России успели проголосовать лишь четыре тысячи избирателей

На участках в России успели проголосовать лишь четыре тысячи избирателей - РИА Новости, 29.09.2025

На участках в России успели проголосовать лишь четыре тысячи избирателей

Центризбирком Молдавии на выборах в парламент при подсчете голосов на участках в России насчитал чуть более 4 тысяч бюллетеней из 10 тысяч, хотя в РФ проживает... РИА Новости, 29.09.2025

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Центризбирком Молдавии на выборах в парламент при подсчете голосов на участках в России насчитал чуть более 4 тысяч бюллетеней из 10 тысяч, хотя в РФ проживает около 400 тысяч молдавских граждан. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов с участков в России, побеждает там патриотический блок с 67,44%. Прозападная партия "Действие и солидарность" получила 11,66% голосов, оппозиционная "Наша партия" - 8,54%. Явка на этих двух участках составила 4202 человека. При подсчете голосов действительными признали 4109. Всего на оба открытых участка было отправлено 10 тысяч бюллетеней. Если учесть, что в России проживает около 100 тысяч молдавских граждан, воспользоваться правом голоса на территории РФ смог только каждый сотый избиратель из Молдавии. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

россия

молдавия

гагаузия

2025

