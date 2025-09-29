Рейтинг@Mail.ru
Оппозиционный блок Молдавии получил более 50% голосов в Приднестровье
00:36 29.09.2025 (обновлено: 00:39 29.09.2025)
Оппозиционный блок Молдавии получил более 50% голосов в Приднестровье
Оппозиционный блок Молдавии получил более 50% голосов в Приднестровье - РИА Новости, 29.09.2025
Оппозиционный блок Молдавии получил более 50% голосов в Приднестровье
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) большинство голосов (51,02%) на парламентских выборах в Молдавии... РИА Новости, 29.09.2025
молдавия
днестр
кишинев
виталий игнатьев
наша партия
обсе
парламентские выборы в молдавии
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) большинство голосов (51,02%) на парламентских выборах в Молдавии отдали оппозиционному Патриотическому блоку, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 100% протоколов с участков, где имели право голосовать приднестровцы.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов с избирательных участков, где имели право голосовали жители Приднестровья, оппозиционный Патриотический блок набрал 51,02%. Другие оппозиционные силы получили: блок "Альтернатива" - 8,91%, "Наша партия" - 2,92%, партия "Демократия дома" - 2,36%. У правящей партии "Действие и солидарность" – 29,89% голосов.Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения.В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
молдавия
днестр
кишинев
молдавия, днестр, кишинев, виталий игнатьев, наша партия, обсе, парламентские выборы в молдавии
Молдавия, Днестр, Кишинев, Виталий Игнатьев, Наша партия, ОБСЕ, Парламентские выборы в Молдавии
Оппозиционный блок Молдавии получил более 50% голосов в Приднестровье

Оппозиционный блок Молдавии получил 51,02% голосов в Приднестровье

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) большинство голосов (51,02%) на парламентских выборах в Молдавии отдали оппозиционному Патриотическому блоку, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 100% протоколов с участков, где имели право голосовать приднестровцы.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Оппозиционный блок Молдавии победил на выборах на участках в России
Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов с избирательных участков, где имели право голосовали жители Приднестровья, оппозиционный Патриотический блок набрал 51,02%. Другие оппозиционные силы получили: блок "Альтернатива" - 8,91%, "Наша партия" - 2,92%, партия "Демократия дома" - 2,36%. У правящей партии "Действие и солидарность" – 29,89% голосов.
Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения.
В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Граждане голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
Молдавия, Днестр, Кишинев, Виталий Игнатьев, Наша партия, ОБСЕ, Парламентские выборы в Молдавии
 
 
