Троих боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, осудили

Троих боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, осудили - РИА Новости, 29.09.2025

Троих боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, осудили

29.09.2025
Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ.

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении солдата 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Владимира Кавинского... военнослужащему 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины солдату Евгению Валуеву... военнослужащему 118-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины солдату Богдану Горбу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Они признаны виновными в совершении теракта в Курской области. Как уточняет ведомство, приговором суда Валуеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Кавинскому - 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Горб приговорен к 16 годам с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. По данным СК, 22 октября 2024 года Кавинский, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, незаконно вторгся на территорию РФ. Находясь в Кореневском районе Курской области, он занял наблюдательно-огневую позицию "Соловей" и принял участие в вооруженном блокировании и удержании под вооруженным контролем села Ольговка. Семнадцатого ноября 2024 года в ходе боевых действий Кавинский задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию. В свою очередь Валуев, как установило следствие, с 3 сентября 2024 года по 8 марта 2025 года вооружённый автоматом АК-74 и гранатами, на бронетранспортере "Страйкер" в составе подразделения неоднократно пересекал границу России. В соответствии с заранее определённым командованием порядком, Валуев вблизи села Черкасское Поречное Курской области занимал наблюдательно-огневые позиции, с которых следил за населенным пунктом, людьми и действиями российских военнослужащих. Он устрашал мирных граждан, запрещая им эвакуироваться, а также участвовал в блокировании территории и удерживал её под незаконным вооружённым контролем. Восьмого марта 2025 года в ходе боевых действий Валуева задержали российские военнослужащие, после чего передали следствию. С 4 сентября 2024 по 11 марта 2025 года Горб, вооружённый АК-74 и гранатами, неоднократно вместе с сослуживцами пересекал границу РФ через КПП "Суджа" в Суджанском районе Курской области. Он занимал наблюдательно-огневую позицию вблизи хутора Агроном, запугивал граждан и блокировал населённый пункт под вооружённым контролем. Одиннадцатого марта 2025 года он был задержан военнослужащими ВС РФ в районе хутора Замостье и сдался в плен.

