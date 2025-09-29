Рейтинг@Mail.ru
Троих боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, осудили - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/vsu-2045250905.html
Троих боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, осудили
Троих боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, осудили - РИА Новости, 29.09.2025
Троих боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, осудили
Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T22:07:00+03:00
2025-09-29T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
ак-74
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении солдата 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Владимира Кавинского... военнослужащему 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины солдату Евгению Валуеву... военнослужащему 118-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины солдату Богдану Горбу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Они признаны виновными в совершении теракта в Курской области. Как уточняет ведомство, приговором суда Валуеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Кавинскому - 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Горб приговорен к 16 годам с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. По данным СК, 22 октября 2024 года Кавинский, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, незаконно вторгся на территорию РФ. Находясь в Кореневском районе Курской области, он занял наблюдательно-огневую позицию "Соловей" и принял участие в вооруженном блокировании и удержании под вооруженным контролем села Ольговка. Семнадцатого ноября 2024 года в ходе боевых действий Кавинский задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию. В свою очередь Валуев, как установило следствие, с 3 сентября 2024 года по 8 марта 2025 года вооружённый автоматом АК-74 и гранатами, на бронетранспортере "Страйкер" в составе подразделения неоднократно пересекал границу России. В соответствии с заранее определённым командованием порядком, Валуев вблизи села Черкасское Поречное Курской области занимал наблюдательно-огневые позиции, с которых следил за населенным пунктом, людьми и действиями российских военнослужащих. Он устрашал мирных граждан, запрещая им эвакуироваться, а также участвовал в блокировании территории и удерживал её под незаконным вооружённым контролем. Восьмого марта 2025 года в ходе боевых действий Валуева задержали российские военнослужащие, после чего передали следствию. С 4 сентября 2024 по 11 марта 2025 года Горб, вооружённый АК-74 и гранатами, неоднократно вместе с сослуживцами пересекал границу РФ через КПП "Суджа" в Суджанском районе Курской области. Он занимал наблюдательно-огневую позицию вблизи хутора Агроном, запугивал граждан и блокировал населённый пункт под вооружённым контролем. Одиннадцатого марта 2025 года он был задержан военнослужащими ВС РФ в районе хутора Замостье и сдался в плен.
https://ria.ru/20250926/sud-2044635500.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), ак-74
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), АК-74
Троих боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, осудили

Троим вторгшимся в Курскую область боевикам ВСУ дали от 15 до 16 лет заключения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ.
"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении солдата 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Владимира Кавинского... военнослужащему 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины солдату Евгению Валуеву... военнослужащему 118-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины солдату Богдану Горбу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Они признаны виновными в совершении теракта в Курской области.
Как уточняет ведомство, приговором суда Валуеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Кавинскому - 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Горб приговорен к 16 годам с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
По данным СК, 22 октября 2024 года Кавинский, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, незаконно вторгся на территорию РФ. Находясь в Кореневском районе Курской области, он занял наблюдательно-огневую позицию "Соловей" и принял участие в вооруженном блокировании и удержании под вооруженным контролем села Ольговка. Семнадцатого ноября 2024 года в ходе боевых действий Кавинский задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию.
В свою очередь Валуев, как установило следствие, с 3 сентября 2024 года по 8 марта 2025 года вооружённый автоматом АК-74 и гранатами, на бронетранспортере "Страйкер" в составе подразделения неоднократно пересекал границу России. В соответствии с заранее определённым командованием порядком, Валуев вблизи села Черкасское Поречное Курской области занимал наблюдательно-огневые позиции, с которых следил за населенным пунктом, людьми и действиями российских военнослужащих. Он устрашал мирных граждан, запрещая им эвакуироваться, а также участвовал в блокировании территории и удерживал её под незаконным вооружённым контролем. Восьмого марта 2025 года в ходе боевых действий Валуева задержали российские военнослужащие, после чего передали следствию.
С 4 сентября 2024 по 11 марта 2025 года Горб, вооружённый АК-74 и гранатами, неоднократно вместе с сослуживцами пересекал границу РФ через КПП "Суджа" в Суджанском районе Курской области. Он занимал наблюдательно-огневую позицию вблизи хутора Агроном, запугивал граждан и блокировал населённый пункт под вооружённым контролем. Одиннадцатого марта 2025 года он был задержан военнослужащими ВС РФ в районе хутора Замостье и сдался в плен.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Суд заочно осудил наемника из США, воевавшего за ВСУ
26 сентября, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)АК-74
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала