Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина обратился в больницу после атаки дрона - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/vsu-2045227912.html
В Белгородской области мужчина обратился в больницу после атаки дрона
В Белгородской области мужчина обратился в больницу после атаки дрона - РИА Новости, 29.09.2025
В Белгородской области мужчина обратился в больницу после атаки дрона
Мужчина обратился в больницу после атаки украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в понедельник... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T19:03:00+03:00
2025-09-29T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Мужчина обратился в больницу после атаки украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков. "В Большетроицкую районную больницу обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения в области головы и шеи. Для дальнейшего обследования он направлен в Шебекинскую ЦРБ. У автомобиля повреждён кузов", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Шебекинском округе атакам дронов подверглись предприятие в селе Первое Цепляево, два транспортных средства в селе Новая Таволжанка, легковой автомобиль в селе Зиборовка. "В Борисовском районе в селе Зозули от удара дрона в двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены заборы. В районе села Берёзовка дрон атаковал легковой автомобиль… В посёлке Волоконовка FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20250929/naemnitsa-2045200851.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мужчина обратился в больницу после атаки дрона

Гладков: ВСУ атаковали грузовой автомобиль в Белгородской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Мужчина обратился в больницу после атаки украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков.
"В Большетроицкую районную больницу обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения в области головы и шеи. Для дальнейшего обследования он направлен в Шебекинскую ЦРБ. У автомобиля повреждён кузов", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекинском округе атакам дронов подверглись предприятие в селе Первое Цепляево, два транспортных средства в селе Новая Таволжанка, легковой автомобиль в селе Зиборовка.
"В Борисовском районе в селе Зозули от удара дрона в двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены заборы. В районе села Берёзовка дрон атаковал легковой автомобиль… В посёлке Волоконовка FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта", - уточнил Гладков.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В ДНР заочно осудили итальянскую наемницу, воевавшую за ВСУ
Вчера, 17:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала