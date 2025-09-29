https://ria.ru/20250929/vsu-2045227912.html

В Белгородской области мужчина обратился в больницу после атаки дрона

В Белгородской области мужчина обратился в больницу после атаки дрона - РИА Новости, 29.09.2025

В Белгородской области мужчина обратился в больницу после атаки дрона

Мужчина обратился в больницу после атаки украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в понедельник... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T19:03:00+03:00

2025-09-29T19:03:00+03:00

2025-09-29T19:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg

БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Мужчина обратился в больницу после атаки украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков. "В Большетроицкую районную больницу обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения в области головы и шеи. Для дальнейшего обследования он направлен в Шебекинскую ЦРБ. У автомобиля повреждён кузов", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Шебекинском округе атакам дронов подверглись предприятие в селе Первое Цепляево, два транспортных средства в селе Новая Таволжанка, легковой автомобиль в селе Зиборовка. "В Борисовском районе в селе Зозули от удара дрона в двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены заборы. В районе села Берёзовка дрон атаковал легковой автомобиль… В посёлке Волоконовка FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта", - уточнил Гладков.

https://ria.ru/20250929/naemnitsa-2045200851.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков