В ЛНР вынесли приговор участнику батальона "Донбасс"*

ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Юный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима участника запрещенного в РФ отдельного штурмового батальона "Донбасс"* ВСУ, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Как установлено следствием и судом, фигурант уголовного дела, пройдя специализированную подготовку на территории Украины, вступил в ряды 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс"* и с июня 2019 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на подавление воли и принуждение жителей Луганской и Донецкой народных республик к отказу от волеизъявления о самоопределении", - сообщила Марковская. По ее словам, мужчина был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии на территории ЛНР. "Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел собрана достаточная доказательственная база, приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима", - уточнила собеседник агентства.* признан террористической организацией на территории РФ

