Источник рассказал о связях НПО "Человек в беде"* с украинскими боевиками

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сообщения о том, что на горевших складах чешской НПО "Человек в беде"* в Днепропетровске могла быть продукция военного назначения, не удивляют: организация подозревалась в РФ в связи с боевиками и была признана нежелательной, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Как отметил источник, в чешских СМИ распространяются сообщения о недавнем крупном пожаре на складе чешской НПО, подробности происшествия не сообщаются, но местные СМИ со ссылкой на источники пишут, что жители слышали взрывы и ощущали запах пороха. Представители НПО утверждают, что на складе хранились гигиенические принадлежности, стройматериалы и топливные брикеты, а чешские журналисты со ссылкой на свои источники сообщают, что там могла храниться и продукция военного назначения. "Подобные разоблачения нисколько не удивляют. Еще в 2004 году в помещениях, использовавшихся "Человеком в беде"* в Грозном, обнаружили тайник с оружием и подпольную типографию. Эта активно работавшая на Кавказе НПО в 2005-2007 гг. была лишена аккредитации в России из-за подозрений в связях с чеченскими боевиками, а в 2019 году ее деятельность на территории Российской Федерации была признана нежелательной", - сказал источник РИА Новости.*признана нежелательной на территории РФ

