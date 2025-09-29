https://ria.ru/20250929/vsu-2045096809.html
В подполье рассказали, что ВСУ начали готовить в Одесской области
В подполье рассказали, что ВСУ начали готовить в Одесской области - РИА Новости, 29.09.2025
В подполье рассказали, что ВСУ начали готовить в Одесской области
ВСУ в Одесской области планируют ротацию с составлением карты по передвижению для возможного усиления харьковского направления, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:01:00+03:00
2025-09-29T11:01:00+03:00
2025-09-29T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. ВСУ в Одесской области планируют ротацию с составлением карты по передвижению для возможного усиления харьковского направления, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Болград, Одесская область. Полигон снова "шумит" - слышна стрельба. Будет происходить ротация военных. Представители разных родов войск будут меняться, работать тут, чтобы составить подробную карту местности и план действий и передвижения… Ротация означает усиление какого-то из направлений, скорее всего харьковского", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020782644.html
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали, что ВСУ начали готовить в Одесской области
Лебедев: ВСУ в Одесской области планируют ротацию