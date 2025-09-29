https://ria.ru/20250929/vsu-2045096809.html

В подполье рассказали, что ВСУ начали готовить в Одесской области

В подполье рассказали, что ВСУ начали готовить в Одесской области - РИА Новости, 29.09.2025

В подполье рассказали, что ВСУ начали готовить в Одесской области

ВСУ в Одесской области планируют ротацию с составлением карты по передвижению для возможного усиления харьковского направления, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T11:01:00+03:00

2025-09-29T11:01:00+03:00

2025-09-29T13:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg

ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. ВСУ в Одесской области планируют ротацию с составлением карты по передвижению для возможного усиления харьковского направления, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Болград, Одесская область. Полигон снова "шумит" - слышна стрельба. Будет происходить ротация военных. Представители разных родов войск будут меняться, работать тут, чтобы составить подробную карту местности и план действий и передвижения… Ротация означает усиление какого-то из направлений, скорее всего харьковского", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020782644.html

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины