ВСУ отказываются менять солдат под Северском, рассказал пленный
ВСУ отказываются менять солдат под Северском, рассказал пленный
2025-09-29T11:59:00+03:00
ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Командиры ВСУ отказываются менять солдат на позициях под Северском, за который идут бои в Донбассе, говоря, что они в окружении российской армии, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 81-й бригады ВСУ Сергей Бойко. Бойко взяли в плен военнослужащие 7-й бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск в районе Серебрянки под Северском. "Я просидел 3 месяца на позиции, и мне руководство говорило, что нет возможности (вывести на ротацию – ред.), говорили, что мы в окружении у нас. Нет возможности вас вывести. Я думал о том, что мне нужно сохранить жизнь, и когда начался обстрел, я перебежал поле к солдатам России. Я прибежала к ним без оружия, без каски, без бронника (без бронежилета – ред.). Ну, отнеслись ко мне очень хорошо", - рассказал Бойко. Северск расположен на северо-западе ДНР. Этот город находится в 15 километрах от Лисичанска и в 25 километрах от Славянска. Для украинских военных Северск имеет стратегическое значение, так как он открывает российской армии важный путь на Лиман и Славянск, который до сих пор находится под контролем Украины.
Новости
