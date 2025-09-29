Рейтинг@Mail.ru
Пленный украинец рассказал о работе российских дронов под Северском - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/vsu-2045071530.html
Пленный украинец рассказал о работе российских дронов под Северском
Пленный украинец рассказал о работе российских дронов под Северском - РИА Новости, 29.09.2025
Пленный украинец рассказал о работе российских дронов под Северском
Только один из трех солдат ВСУ добирается до передовых позиций под Северском, за который идут бои в Донбассе, из-за активности российских дронов, рассказал РИА... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:46:00+03:00
2025-09-29T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
славянск
донбасс
сергей бойко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920695131_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3177fe24dcd98ff2d5697d193734a0c3.jpg
ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Только один из трех солдат ВСУ добирается до передовых позиций под Северском, за который идут бои в Донбассе, из-за активности российских дронов, рассказал РИА Новости пленный украинский боец 81-й бригады ВСУ Сергей Бойко. Бойко взяли в плен военнослужащие 7-й бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск в районе Серебрянки под Северском. "Над Северском дроны России контролируют небо. Процентов 40 доехало до Северска из личного состава", - рассказал Бойко, описывая свое прибытие на фронт. Он уточнил, что помимо того, что больше половины групп ВСУ из-за активности российских дронов при ротации просто не доезжают до самого Северска, еще меньше украинских солдат доходит непосредственно после выгрузки до передовых позиций. "Я зашел вечером. И в ночь, когда парни заходили, их было где-то человек пятнадцать, а до позиций добежали человек пять–шесть. По эфиру, по радийке (по рации – ред.) мы слышали - там кому руки оторвало, кому ноги оторвало. До позиций дошло мало", - рассказал Бойко. Северск расположен на северо-западе ДНР. Этот город находится в 15 километрах от Лисичанска и в 25 километрах от Славянска. Для украинских военных Северск имеет стратегическое значение, так как он открывает российской армии важный путь на Лиман и Славянск, который до сих пор находится под контролем Украины.
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006363016.html
https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042377410.html
северск
славянск
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920695131_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_dd6fbcb3ec09244a0972f180ab1fb5d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северск, славянск, донбасс, сергей бойко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Северск, Славянск, Донбасс, Сергей Бойко, Вооруженные силы Украины
Пленный украинец рассказал о работе российских дронов под Северском

Пленный Бойко: лишь один из трех солдат ВСУ добирается до позиций под Северском

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Только один из трех солдат ВСУ добирается до передовых позиций под Северском, за который идут бои в Донбассе, из-за активности российских дронов, рассказал РИА Новости пленный украинский боец 81-й бригады ВСУ Сергей Бойко.
Бойко взяли в плен военнослужащие 7-й бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск в районе Серебрянки под Северском.
Российский военнослужащий о спасении товарищей от дрона ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Боец ВС России спас сослуживцев, отбив головой дрон ВСУ
21 марта, 07:22
"Над Северском дроны России контролируют небо. Процентов 40 доехало до Северска из личного состава", - рассказал Бойко, описывая свое прибытие на фронт.
Он уточнил, что помимо того, что больше половины групп ВСУ из-за активности российских дронов при ротации просто не доезжают до самого Северска, еще меньше украинских солдат доходит непосредственно после выгрузки до передовых позиций.
"Я зашел вечером. И в ночь, когда парни заходили, их было где-то человек пятнадцать, а до позиций добежали человек пять–шесть. По эфиру, по радийке (по рации – ред.) мы слышали - там кому руки оторвало, кому ноги оторвало. До позиций дошло мало", - рассказал Бойко.
Северск расположен на северо-западе ДНР. Этот город находится в 15 километрах от Лисичанска и в 25 километрах от Славянска. Для украинских военных Северск имеет стратегическое значение, так как он открывает российской армии важный путь на Лиман и Славянск, который до сих пор находится под контролем Украины.
Боец о работе дронов в районе Константиновки, за которую идут бои в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Российские дроны перекрыли движение ВСУ в Константиновке
17 сентября, 05:50
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскСлавянскДонбассСергей БойкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала