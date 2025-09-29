https://ria.ru/20250929/vsu-2045071530.html

Пленный украинец рассказал о работе российских дронов под Северском

Пленный украинец рассказал о работе российских дронов под Северском - РИА Новости, 29.09.2025

Пленный украинец рассказал о работе российских дронов под Северском

Только один из трех солдат ВСУ добирается до передовых позиций под Северском, за который идут бои в Донбассе, из-за активности российских дронов, рассказал РИА... РИА Новости, 29.09.2025

ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Только один из трех солдат ВСУ добирается до передовых позиций под Северском, за который идут бои в Донбассе, из-за активности российских дронов, рассказал РИА Новости пленный украинский боец 81-й бригады ВСУ Сергей Бойко. Бойко взяли в плен военнослужащие 7-й бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск в районе Серебрянки под Северском. "Над Северском дроны России контролируют небо. Процентов 40 доехало до Северска из личного состава", - рассказал Бойко, описывая свое прибытие на фронт. Он уточнил, что помимо того, что больше половины групп ВСУ из-за активности российских дронов при ротации просто не доезжают до самого Северска, еще меньше украинских солдат доходит непосредственно после выгрузки до передовых позиций. "Я зашел вечером. И в ночь, когда парни заходили, их было где-то человек пятнадцать, а до позиций добежали человек пять–шесть. По эфиру, по радийке (по рации – ред.) мы слышали - там кому руки оторвало, кому ноги оторвало. До позиций дошло мало", - рассказал Бойко. Северск расположен на северо-западе ДНР. Этот город находится в 15 километрах от Лисичанска и в 25 километрах от Славянска. Для украинских военных Северск имеет стратегическое значение, так как он открывает российской армии важный путь на Лиман и Славянск, который до сих пор находится под контролем Украины.

