ВС РФ поразили полевой склад ВСУ в районе Константиновки
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Операторы ударных БПЛА "Южной" группировки войск РФ уничтожили роботизированную платформу и полевой склад ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России. "Во время контроля территории противника в районе Константиновки операторы БПЛА заметили движение роботизированной платформы ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. Отследив её маршрут, точными попаданиями ударных дронов был уничтожен полевой склад противника и сама платформа, доставлявшая военное имущество к передовым позициям", — говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что операторы БПЛА продолжают вести постоянную работу по пресечению попыток ВСУ наладить снабжение передовых подразделений, что снижает их способность к обороне и способствует продвижению российских штурмовых группировок.
россия
константиновка
