https://ria.ru/20250929/vsu-2045040863.html

ВС РФ поразили полевой склад ВСУ в районе Константиновки

ВС РФ поразили полевой склад ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 29.09.2025

ВС РФ поразили полевой склад ВСУ в районе Константиновки

Операторы ударных БПЛА "Южной" группировки войск РФ уничтожили роботизированную платформу и полевой склад ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T10:04:00+03:00

2025-09-29T10:04:00+03:00

2025-09-29T10:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

константиновка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374117_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_f062fe82e0eb2476f511209aed9849f1.jpg

ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Операторы ударных БПЛА "Южной" группировки войск РФ уничтожили роботизированную платформу и полевой склад ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России. "Во время контроля территории противника в районе Константиновки операторы БПЛА заметили движение роботизированной платформы ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. Отследив её маршрут, точными попаданиями ударных дронов был уничтожен полевой склад противника и сама платформа, доставлявшая военное имущество к передовым позициям", — говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что операторы БПЛА продолжают вести постоянную работу по пресечению попыток ВСУ наладить снабжение передовых подразделений, что снижает их способность к обороне и способствует продвижению российских штурмовых группировок.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, константиновка, вооруженные силы украины