ВС РФ поразили полевой склад ВСУ в районе Константиновки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 29.09.2025
ВС РФ поразили полевой склад ВСУ в районе Константиновки
ВС РФ поразили полевой склад ВСУ в районе Константиновки
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Операторы ударных БПЛА "Южной" группировки войск РФ уничтожили роботизированную платформу и полевой склад ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России. "Во время контроля территории противника в районе Константиновки операторы БПЛА заметили движение роботизированной платформы ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. Отследив её маршрут, точными попаданиями ударных дронов был уничтожен полевой склад противника и сама платформа, доставлявшая военное имущество к передовым позициям", — говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что операторы БПЛА продолжают вести постоянную работу по пресечению попыток ВСУ наладить снабжение передовых подразделений, что снижает их способность к обороне и способствует продвижению российских штурмовых группировок.
безопасность, россия, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Операторы ударных БПЛА "Южной" группировки войск РФ уничтожили роботизированную платформу и полевой склад ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.
"Во время контроля территории противника в районе Константиновки операторы БПЛА заметили движение роботизированной платформы ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. Отследив её маршрут, точными попаданиями ударных дронов был уничтожен полевой склад противника и сама платформа, доставлявшая военное имущество к передовым позициям", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что операторы БПЛА продолжают вести постоянную работу по пресечению попыток ВСУ наладить снабжение передовых подразделений, что снижает их способность к обороне и способствует продвижению российских штурмовых группировок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
