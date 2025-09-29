Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 175 раз за сутки
09:31 29.09.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 175 раз за сутки
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
камаз (завод)
украина
белгородский район
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области 175 раз, 2 человека погибли, шесть пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 57 населенных пунктов в 13 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 120 беспилотниками, из них 66 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, коммерческом объекте, 10 гаражах и 17 транспортных средствах. "В Белгородском районе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 26 беспилотников, 20 из которых сбиты. В селе Отрадное в результате атаки дрона на автомобиль пострадала супружеская пара… В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Зозули атакованы 6 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что Белгород подвергся обстрелам 6 боеприпасами, три человека пострадали, в Валуйском округе выпущен один снаряд и произведены атаки 17 беспилотников. По данным главы области, в Волоконовском районе нанесены удары 6 дронов, в Грайворонском округе выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, погиб мирный житель. В Краснояружском районе 9 населенных пунктов подверглись обстрелам 29 боеприпасами и атакам 17 БПЛА, мужчина погиб, боец самообороны пострадал. Над Алексеевским, Старооскольским округами и Корочанским, Красногвардейским районами системой ПВО сбиты 19 беспилотников самолётного типа, уточнил губернатор. "В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное - Бобрава от удара дрона повреждён КамАЗ, в селе Бобрава в результате атаки FPV-дрона посечён грузовой автомобиль… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зимовенька, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущен один боеприпас и нанесены удары 13 беспилотников, из которых 10 подавлены и сбиты", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
белгородская область
украина
белгородский район
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, камаз (завод), украина, белгородский район
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, КамАЗ (завод), Украина, Белгородский район
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
