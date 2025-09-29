ВСУ атаковали Белгородскую область 175 раз за сутки
Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородской области
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области 175 раз, 2 человека погибли, шесть пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 57 населенных пунктов в 13 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 120 беспилотниками, из них 66 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, коммерческом объекте, 10 гаражах и 17 транспортных средствах.
"В Белгородском районе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 26 беспилотников, 20 из которых сбиты. В селе Отрадное в результате атаки дрона на автомобиль пострадала супружеская пара… В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Зозули атакованы 6 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгород подвергся обстрелам 6 боеприпасами, три человека пострадали, в Валуйском округе выпущен один снаряд и произведены атаки 17 беспилотников. По данным главы области, в Волоконовском районе нанесены удары 6 дронов, в Грайворонском округе выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, погиб мирный житель. В Краснояружском районе 9 населенных пунктов подверглись обстрелам 29 боеприпасами и атакам 17 БПЛА, мужчина погиб, боец самообороны пострадал. Над Алексеевским, Старооскольским округами и Корочанским, Красногвардейским районами системой ПВО сбиты 19 беспилотников самолётного типа, уточнил губернатор.
"В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное - Бобрава от удара дрона повреждён КамАЗ, в селе Бобрава в результате атаки FPV-дрона посечён грузовой автомобиль… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зимовенька, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущен один боеприпас и нанесены удары 13 беспилотников, из которых 10 подавлены и сбиты", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
