ВСУ атаковали Белгородскую область 175 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 175 раз за сутки - РИА Новости, 29.09.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область 175 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области 175 раз, 2 человека погибли, шесть... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T09:31:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

камаз (завод)

украина

белгородский район

БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области 175 раз, 2 человека погибли, шесть пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 57 населенных пунктов в 13 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 120 беспилотниками, из них 66 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, коммерческом объекте, 10 гаражах и 17 транспортных средствах. "В Белгородском районе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 26 беспилотников, 20 из которых сбиты. В селе Отрадное в результате атаки дрона на автомобиль пострадала супружеская пара… В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Зозули атакованы 6 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что Белгород подвергся обстрелам 6 боеприпасами, три человека пострадали, в Валуйском округе выпущен один снаряд и произведены атаки 17 беспилотников. По данным главы области, в Волоконовском районе нанесены удары 6 дронов, в Грайворонском округе выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, погиб мирный житель. В Краснояружском районе 9 населенных пунктов подверглись обстрелам 29 боеприпасами и атакам 17 БПЛА, мужчина погиб, боец самообороны пострадал. Над Алексеевским, Старооскольским округами и Корочанским, Красногвардейским районами системой ПВО сбиты 19 беспилотников самолётного типа, уточнил губернатор. "В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное - Бобрава от удара дрона повреждён КамАЗ, в селе Бобрава в результате атаки FPV-дрона посечён грузовой автомобиль… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зимовенька, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущен один боеприпас и нанесены удары 13 беспилотников, из которых 10 подавлены и сбиты", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

белгородская область

украина

белгородский район

2025

Новости

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, камаз (завод), украина, белгородский район