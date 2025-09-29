https://ria.ru/20250929/vsu-2045021687.html

Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции

Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции - РИА Новости, 29.09.2025

Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции

Командование ВСУ гонит своих военнослужащих "вслепую" на позиции, которые уже заняли бойцы ВС России, рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА "Южной"... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T07:48:00+03:00

2025-09-29T07:48:00+03:00

2025-09-29T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Командование ВСУ гонит своих военнослужащих "вслепую" на позиции, которые уже заняли бойцы ВС России, рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сид". "Сейчас, в последнее время, не стараются прятаться - их (боевиков ВСУ - ред.) гонят вперед. Они кучами пытаются заезжать к нам, в нашу зону контроля. Либо им не говорят, либо они не знают, что там наши сидят. Возможно, у них просто нет информации, что там наши люди находятся. И они туда целенаправленно едут, но не доезжают (уничтожаются - ред.)", - сообщил РИА Новости "Сид". Боец отметил, что его личный рекорд за смену - уничтоженные БМП и М113 Bradley производства США.

https://ria.ru/20250929/vsu-2045019262.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф