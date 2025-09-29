https://ria.ru/20250929/vsu-2045021687.html
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции - РИА Новости, 29.09.2025
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции
Командование ВСУ гонит своих военнослужащих "вслепую" на позиции, которые уже заняли бойцы ВС России, рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА "Южной"...
специальная военная операция на украине
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Командование ВСУ гонит своих военнослужащих "вслепую" на позиции, которые уже заняли бойцы ВС России, рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сид". "Сейчас, в последнее время, не стараются прятаться - их (боевиков ВСУ - ред.) гонят вперед. Они кучами пытаются заезжать к нам, в нашу зону контроля. Либо им не говорят, либо они не знают, что там наши сидят. Возможно, у них просто нет информации, что там наши люди находятся. И они туда целенаправленно едут, но не доезжают (уничтожаются - ред.)", - сообщил РИА Новости "Сид". Боец отметил, что его личный рекорд за смену - уничтоженные БМП и М113 Bradley производства США.
