Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/vsu-2045021687.html
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции - РИА Новости, 29.09.2025
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции
Командование ВСУ гонит своих военнослужащих "вслепую" на позиции, которые уже заняли бойцы ВС России, рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА "Южной"... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T07:48:00+03:00
2025-09-29T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Командование ВСУ гонит своих военнослужащих "вслепую" на позиции, которые уже заняли бойцы ВС России, рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сид". "Сейчас, в последнее время, не стараются прятаться - их (боевиков ВСУ - ред.) гонят вперед. Они кучами пытаются заезжать к нам, в нашу зону контроля. Либо им не говорят, либо они не знают, что там наши сидят. Возможно, у них просто нет информации, что там наши люди находятся. И они туда целенаправленно едут, но не доезжают (уничтожаются - ред.)", - сообщил РИА Новости "Сид". Боец отметил, что его личный рекорд за смену - уничтоженные БМП и М113 Bradley производства США.
https://ria.ru/20250929/vsu-2045019262.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции

Командование ВСУ гонит военных "вслепую" штурмовать уже занятые ВС РФ позиции

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Командование ВСУ гонит своих военнослужащих "вслепую" на позиции, которые уже заняли бойцы ВС России, рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сид".
"Сейчас, в последнее время, не стараются прятаться - их (боевиков ВСУ - ред.) гонят вперед. Они кучами пытаются заезжать к нам, в нашу зону контроля. Либо им не говорят, либо они не знают, что там наши сидят. Возможно, у них просто нет информации, что там наши люди находятся. И они туда целенаправленно едут, но не доезжают (уничтожаются - ред.)", - сообщил РИА Новости "Сид".
Боец отметил, что его личный рекорд за смену - уничтоженные БМП и М113 Bradley производства США.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Боец рассказал, какие мины используют ВСУ на Константиновском направлении
Вчера, 07:07
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала