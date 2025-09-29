https://ria.ru/20250929/vsu-2045019262.html
Боец рассказал, какие мины используют ВСУ на Константиновском направлении
Боец рассказал, какие мины используют ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 29.09.2025
Боец рассказал, какие мины используют ВСУ на Константиновском направлении
29.09.2025
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Украинские боевики начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты, на константиновском направлении, сообщил РИА Новости оператор БПЛА подразделения "Шторм" российской "Южной" группировки войск с позывным "Дизель". "Они постоянно что-то изобретают. В виде гриба делают — идёшь, кажется, будто гриб. Это было летом замечено. В виде айкоса — сейчас в последнее время разбрасывают. Он как "лепесток" (вид противопехотной мины - ред.) по мощности", - уточнил "Дизель". Он рассказал, как впервые увидел подобную мину. "Первый раз, я когда увидел, думал сначала, айкос. Не стал трогать. Потом, когда увидел, что их куча уже лежит, понял, что это заминированное", — добавил боец. По его словам, такие мины особенно опасны для военнослужащих и мирных жителей, поскольку внешне выглядят как безобидные предметы.
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Украинские боевики начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты, на константиновском направлении, сообщил РИА Новости оператор БПЛА подразделения "Шторм" российской "Южной" группировки войск с позывным "Дизель".
"Они постоянно что-то изобретают. В виде гриба делают — идёшь, кажется, будто гриб. Это было летом замечено. В виде айкоса — сейчас в последнее время разбрасывают. Он как "лепесток" (вид противопехотной мины - ред.) по мощности", - уточнил "Дизель".
Он рассказал, как впервые увидел подобную мину.
"Первый раз, я когда увидел, думал сначала, айкос. Не стал трогать. Потом, когда увидел, что их куча уже лежит, понял, что это заминированное", — добавил боец.
По его словам, такие мины особенно опасны для военнослужащих и мирных жителей, поскольку внешне выглядят как безобидные предметы.