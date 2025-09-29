https://ria.ru/20250929/vsu-2045019262.html

Боец рассказал, какие мины используют ВСУ на Константиновском направлении

Боец рассказал, какие мины используют ВСУ на Константиновском направлении

Украинские боевики начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты, на константиновском направлении, сообщил РИА Новости оператор РИА Новости, 29.09.2025

ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Украинские боевики начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты, на константиновском направлении, сообщил РИА Новости оператор БПЛА подразделения "Шторм" российской "Южной" группировки войск с позывным "Дизель". "Они постоянно что-то изобретают. В виде гриба делают — идёшь, кажется, будто гриб. Это было летом замечено. В виде айкоса — сейчас в последнее время разбрасывают. Он как "лепесток" (вид противопехотной мины - ред.) по мощности", - уточнил "Дизель". Он рассказал, как впервые увидел подобную мину. "Первый раз, я когда увидел, думал сначала, айкос. Не стал трогать. Потом, когда увидел, что их куча уже лежит, понял, что это заминированное", — добавил боец. По его словам, такие мины особенно опасны для военнослужащих и мирных жителей, поскольку внешне выглядят как безобидные предметы.

