Боец рассказал, какие мины используют ВСУ на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/vsu-2045019262.html
Боец рассказал, какие мины используют ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Украинские боевики начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты, на константиновском направлении, сообщил РИА Новости оператор БПЛА подразделения "Шторм" российской "Южной" группировки войск с позывным "Дизель". "Они постоянно что-то изобретают. В виде гриба делают — идёшь, кажется, будто гриб. Это было летом замечено. В виде айкоса — сейчас в последнее время разбрасывают. Он как "лепесток" (вид противопехотной мины - ред.) по мощности", - уточнил "Дизель". Он рассказал, как впервые увидел подобную мину. "Первый раз, я когда увидел, думал сначала, айкос. Не стал трогать. Потом, когда увидел, что их куча уже лежит, понял, что это заминированное", — добавил боец. По его словам, такие мины особенно опасны для военнослужащих и мирных жителей, поскольку внешне выглядят как безобидные предметы.
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Украинские боевики начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты, на константиновском направлении, сообщил РИА Новости оператор БПЛА подразделения "Шторм" российской "Южной" группировки войск с позывным "Дизель".
"Они постоянно что-то изобретают. В виде гриба делают — идёшь, кажется, будто гриб. Это было летом замечено. В виде айкоса — сейчас в последнее время разбрасывают. Он как "лепесток" (вид противопехотной мины - ред.) по мощности", - уточнил "Дизель".
Он рассказал, как впервые увидел подобную мину.
"Первый раз, я когда увидел, думал сначала, айкос. Не стал трогать. Потом, когда увидел, что их куча уже лежит, понял, что это заминированное", — добавил боец.
По его словам, такие мины особенно опасны для военнослужащих и мирных жителей, поскольку внешне выглядят как безобидные предметы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Российский сапер рассказал о минах, которые используют ВСУ
Вчера, 05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
