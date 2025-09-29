https://ria.ru/20250929/vsu-2045017433.html

Боевики ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев с поднятыми руками

Боевики ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев с поднятыми руками - РИА Новости, 29.09.2025

Боевики ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев с поднятыми руками

ВСУ нанесли удар с дрона по окруженным солдатам 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, которые пытались сдаться РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВСУ нанесли удар с дрона по окруженным солдатам 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, которые пытались сдаться в плен на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Украинские подразделения были окружены в лесу близ Синельниково. "Всего в окружении остается чуть более десятка боевиков ВСУ, и они начинают сдаваться в плен. Группа из трех военнослужащих 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады попыталась сдаться в плен, выдвинувшись в сторону позиций ВС РФ с поднятыми руками, но попала под удар дронов со стороны своих же сослуживцев", - сказал собеседник агентства. По его словам, двое были убиты, одному удалось сдаться, сохранив свою жизнь.

