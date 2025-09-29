https://ria.ru/20250929/vsu-2045015453.html

ВСУ оставили умирать раненого наемника из США, рассказал боец

2025-09-29T06:09:00+03:00

2025-09-29T06:09:00+03:00

2025-09-29T08:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. ВСУ в бою в Малых Щербаках в Запорожской области оставили умирать раненого американского наемника, рассказал РИА Новости штурмовик 5-й роты 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" с позывным "Увар". По словам военнослужащего, бой, в котором был ранен американский наемник, состоялся 9 мая 2025 года, когда отряд спецназа ГУР Украины, в который входил иностранец, пытался атаковать российские позиции в населенном пункте. "Американец был раненый. Они его бросили, он еще живой был на тот момент. Просто нога была прострелена. Мы ему предлагали сдаться", - рассказал "Увар", отметив, что в ответ на крики российских бойцов раненный отвечал по-английски. Боец рассказал, что он и его напарник встретили огнем двойку штурмовиков, в которую входил американец. "Они шли по двойкам. Он (напарник) первого уничтожил, а я второго (ранил). Я им когда крикнул сдаваться, они начали садиться в такую канавку. Я ему в ногу стрельнул, перебил две ноги", - рассказал он. Взять в плен наемника бойцам ВС РФ не дали его сослуживцы. По словам "Увара", после того, как американца ранили, по дому, где находились российские бойцы, нанесла удар артиллерия, затем прилетели ударные дроны, которые мешали подойти к наемнику, а также били по позиции, на которой они закрепились. "Уже нас начали FPV накрывать и артиллерия. Нам не было возможности взять его живым. Более 20 было (дронов), сначала считали, а потом перестали", - отметил Увар. По его словам, в момент атаки дронов оставшиеся в живых бойцы ВС РФ эвакуировались, не забрав раненого американца.

запорожская область

украина

запорожская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф