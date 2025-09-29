Рейтинг@Mail.ru
ВСУ оставили умирать раненого наемника из США, рассказал боец - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 29.09.2025 (обновлено: 08:39 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/vsu-2045015453.html
ВСУ оставили умирать раненого наемника из США, рассказал боец
ВСУ оставили умирать раненого наемника из США, рассказал боец - РИА Новости, 29.09.2025
ВСУ оставили умирать раненого наемника из США, рассказал боец
ВСУ в бою в Малых Щербаках в Запорожской области оставили умирать раненого американского наемника, рассказал РИА Новости штурмовик 5-й роты 2-го батальона... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T06:09:00+03:00
2025-09-29T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045025575_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7d96ff59c5cf1b91b404f5ef189e011.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. ВСУ в бою в Малых Щербаках в Запорожской области оставили умирать раненого американского наемника, рассказал РИА Новости штурмовик 5-й роты 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" с позывным "Увар". По словам военнослужащего, бой, в котором был ранен американский наемник, состоялся 9 мая 2025 года, когда отряд спецназа ГУР Украины, в который входил иностранец, пытался атаковать российские позиции в населенном пункте. "Американец был раненый. Они его бросили, он еще живой был на тот момент. Просто нога была прострелена. Мы ему предлагали сдаться", - рассказал "Увар", отметив, что в ответ на крики российских бойцов раненный отвечал по-английски. Боец рассказал, что он и его напарник встретили огнем двойку штурмовиков, в которую входил американец. "Они шли по двойкам. Он (напарник) первого уничтожил, а я второго (ранил). Я им когда крикнул сдаваться, они начали садиться в такую канавку. Я ему в ногу стрельнул, перебил две ноги", - рассказал он. Взять в плен наемника бойцам ВС РФ не дали его сослуживцы. По словам "Увара", после того, как американца ранили, по дому, где находились российские бойцы, нанесла удар артиллерия, затем прилетели ударные дроны, которые мешали подойти к наемнику, а также били по позиции, на которой они закрепились. "Уже нас начали FPV накрывать и артиллерия. Нам не было возможности взять его живым. Более 20 было (дронов), сначала считали, а потом перестали", - отметил Увар. По его словам, в момент атаки дронов оставшиеся в живых бойцы ВС РФ эвакуировались, не забрав раненого американца.
https://ria.ru/20250929/vsu-2045009145.html
https://ria.ru/20250929/bespilotniki-2045003988.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВСУ в Малых Щербаках оставили умирать раненого американского наемника
ВСУ в бою в Малых Щербаках в Запорожской области оставили умирать раненого американского наемника. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик 5-й роты 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" с позывным "Увар".
2025-09-29T06:09
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045025575_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_31c63cd3d8f64a6dc8597959f5b5c00a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ оставили умирать раненого наемника из США, рассказал боец

ВСУ в Малых Щербаках оставили умирать раненого наемника из США

Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. ВСУ в бою в Малых Щербаках в Запорожской области оставили умирать раненого американского наемника, рассказал РИА Новости штурмовик 5-й роты 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" с позывным "Увар".
По словам военнослужащего, бой, в котором был ранен американский наемник, состоялся 9 мая 2025 года, когда отряд спецназа ГУР Украины, в который входил иностранец, пытался атаковать российские позиции в населенном пункте.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Боец ВС России рассказал, зачем боевики ВСУ употребляют наркотики
Вчера, 04:07
"Американец был раненый. Они его бросили, он еще живой был на тот момент. Просто нога была прострелена. Мы ему предлагали сдаться", - рассказал "Увар", отметив, что в ответ на крики российских бойцов раненный отвечал по-английски.
Боец рассказал, что он и его напарник встретили огнем двойку штурмовиков, в которую входил американец. "Они шли по двойкам. Он (напарник) первого уничтожил, а я второго (ранил). Я им когда крикнул сдаваться, они начали садиться в такую канавку. Я ему в ногу стрельнул, перебил две ноги", - рассказал он.
Взять в плен наемника бойцам ВС РФ не дали его сослуживцы. По словам "Увара", после того, как американца ранили, по дому, где находились российские бойцы, нанесла удар артиллерия, затем прилетели ударные дроны, которые мешали подойти к наемнику, а также били по позиции, на которой они закрепились.
"Уже нас начали FPV накрывать и артиллерия. Нам не было возможности взять его живым. Более 20 было (дронов), сначала считали, а потом перестали", - отметил Увар.
По его словам, в момент атаки дронов оставшиеся в живых бойцы ВС РФ эвакуировались, не забрав раненого американца.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Украина собирает все БПЛА из иностранных компонентов, рассказал боец
Вчера, 02:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала