Российский сапер рассказал о минах, которые используют ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 29.09.2025
Российский сапер рассказал о минах, которые используют ВСУ
Старший сапёр с позывным "Наруто" рассказал о том, что ВСУ после отступления оставили противотанковые и противопехотные мины на территории ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Старший сапёр с позывным "Наруто" рассказал о том, что ВСУ после отступления оставили противотанковые и противопехотные мины на территории ДНР, сообщило Минобороны РФ в понедельник. Инженерные подразделения группировки войск "Восток" продолжают разминирование освобождённых территорий в ДНР. Противник оставил после себя большое количество мин, самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов, сообщили в российском военном ведомстве. "Обычно там лежат противотанковые мины. Перед противотанковыми минами, бывает, минируют противопехотными, то есть подходы к танковым минам. Обычно проходим... гектаров 20... допустим.... Находим порядка более там 500 мин танковых", - сказал старший сапёр с позывным "Наруто", слова которого приводит Минобороны РФ. В российском военном ведомстве добавили, что в районах повышенной опасности применяется машина разминирования "Вепрь", позволяющая безопасно очищать участки местности. Работа сапёров создаёт условия для восстановления мирной жизни на освобождённых территориях, подчеркнули в Минобороны РФ.
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российский сапер рассказал о минах, которые используют ВСУ

ВСУ используют противопехотные и противотанковые мины в ДНР

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Старший сапёр с позывным "Наруто" рассказал о том, что ВСУ после отступления оставили противотанковые и противопехотные мины на территории ДНР, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
Инженерные подразделения группировки войск "Восток" продолжают разминирование освобождённых территорий в ДНР. Противник оставил после себя большое количество мин, самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов, сообщили в российском военном ведомстве.
Украина собирает все БПЛА из иностранных компонентов, рассказал боец
Украина собирает все БПЛА из иностранных компонентов, рассказал боец
Вчера, 02:16
"Обычно там лежат противотанковые мины. Перед противотанковыми минами, бывает, минируют противопехотными, то есть подходы к танковым минам. Обычно проходим... гектаров 20... допустим.... Находим порядка более там 500 мин танковых", - сказал старший сапёр с позывным "Наруто", слова которого приводит Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве добавили, что в районах повышенной опасности применяется машина разминирования "Вепрь", позволяющая безопасно очищать участки местности.
Работа сапёров создаёт условия для восстановления мирной жизни на освобождённых территориях, подчеркнули в Минобороны РФ.
Боец ВС России рассказал, зачем боевики ВСУ употребляют наркотики
Боец ВС России рассказал, зачем боевики ВСУ употребляют наркотики
Вчера, 04:07
 
