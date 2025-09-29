Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России рассказал, зачем боевики ВСУ употребляют наркотики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:07 29.09.2025
Боец ВС России рассказал, зачем боевики ВСУ употребляют наркотики
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие зафиксировали случаи употребления наркотических веществ боевиками ВСУ на константиновском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий подразделения "Шторм" "Южной" группировки войск с позывным "Тефтель". "Конечно, да. Опять же, шприцы видел - рядом с ними валялись, и вот какие-то порошки всякие, непонятные таблетки. У "двухсотых" в карманах были таблетки, какие-то капсулы. Наши медики посмотрели — это не обычные лекарства. Они употребляют это, чтобы ничего не бояться и идти напролом. Был бой, перестрелка — во врага попадаешь, а он идёт прямо на тебя", — рассказал боец. По его словам, такие препараты повышают агрессивность украинских боевиков и позволяют им действовать без страха перед угрозой.
ВСУ употребляют наркотики для боевой агрессии на фронте

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие зафиксировали случаи употребления наркотических веществ боевиками ВСУ на константиновском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий подразделения "Шторм" "Южной" группировки войск с позывным "Тефтель".
"Конечно, да. Опять же, шприцы видел - рядом с ними валялись, и вот какие-то порошки всякие, непонятные таблетки. У "двухсотых" в карманах были таблетки, какие-то капсулы. Наши медики посмотрели — это не обычные лекарства. Они употребляют это, чтобы ничего не бояться и идти напролом. Был бой, перестрелка — во врага попадаешь, а он идёт прямо на тебя", — рассказал боец.
По его словам, такие препараты повышают агрессивность украинских боевиков и позволяют им действовать без страха перед угрозой.
