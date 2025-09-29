https://ria.ru/20250929/vsu-2045009145.html

Боец ВС России рассказал, зачем боевики ВСУ употребляют наркотики

Боец ВС России рассказал, зачем боевики ВСУ употребляют наркотики

ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие зафиксировали случаи употребления наркотических веществ боевиками ВСУ на константиновском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий подразделения "Шторм" "Южной" группировки войск с позывным "Тефтель". "Конечно, да. Опять же, шприцы видел - рядом с ними валялись, и вот какие-то порошки всякие, непонятные таблетки. У "двухсотых" в карманах были таблетки, какие-то капсулы. Наши медики посмотрели — это не обычные лекарства. Они употребляют это, чтобы ничего не бояться и идти напролом. Был бой, перестрелка — во врага попадаешь, а он идёт прямо на тебя", — рассказал боец. По его словам, такие препараты повышают агрессивность украинских боевиков и позволяют им действовать без страха перед угрозой.

