Сальдо рассказал об укреплении ВСУ второй линии обороны выше Херсона
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:24 29.09.2025
Сальдо рассказал об укреплении ВСУ второй линии обороны выше Херсона
Сальдо рассказал об укреплении ВСУ второй линии обороны выше Херсона - РИА Новости, 29.09.2025
Сальдо рассказал об укреплении ВСУ второй линии обороны выше Херсона
Украинские войска сконцентрировали усилия на укреплении второй линии обороны выше Херсона, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.09.2025
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали усилия на укреплении второй линии обороны выше Херсона, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Враг концентрирует усилия на укреплении второй линии обороны выше Херсона вдоль течения Днепра и на попытках удержать уже занятые позиции", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Сальдо рассказал об укреплении ВСУ второй линии обороны выше Херсона

Сальдо: ВСУ укрепляют вторую линию обороны выше Херсона

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали усилия на укреплении второй линии обороны выше Херсона, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Враг концентрирует усилия на укреплении второй линии обороны выше Херсона вдоль течения Днепра и на попытках удержать уже занятые позиции", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Карантинный остров Херсона взят под полный огневой контроль, заявил Сальдо
28 сентября, 06:17
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
