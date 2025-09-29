https://ria.ru/20250929/vsu-2045007094.html

Сальдо рассказал об укреплении ВСУ второй линии обороны выше Херсона

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали усилия на укреплении второй линии обороны выше Херсона, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Враг концентрирует усилия на укреплении второй линии обороны выше Херсона вдоль течения Днепра и на попытках удержать уже занятые позиции", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

