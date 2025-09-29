https://ria.ru/20250929/vsu-2045007094.html
Сальдо рассказал об укреплении ВСУ второй линии обороны выше Херсона
Сальдо рассказал об укреплении ВСУ второй линии обороны выше Херсона - РИА Новости, 29.09.2025
Сальдо рассказал об укреплении ВСУ второй линии обороны выше Херсона
Украинские войска сконцентрировали усилия на укреплении второй линии обороны выше Херсона, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T03:24:00+03:00
2025-09-29T03:24:00+03:00
2025-09-29T03:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали усилия на укреплении второй линии обороны выше Херсона, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Враг концентрирует усилия на укреплении второй линии обороны выше Херсона вдоль течения Днепра и на попытках удержать уже занятые позиции", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250928/kherson-2044854767.html
херсон
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо
Сальдо рассказал об укреплении ВСУ второй линии обороны выше Херсона
Сальдо: ВСУ укрепляют вторую линию обороны выше Херсона