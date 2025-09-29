https://ria.ru/20250929/vsu-2045004481.html
Шарий заявил, что ВСУ обстреляли Белгород из жилой застройки Харькова
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что ВСУ в воскресенье вечером нанесли удар по Белгороду из РСЗО, установленной в жилой застройке Харькова. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что ВСУ в воскресенье вечером нанесли удар по Белгороду из РСЗО, установленной в жилой застройке Харькова."Сообщают, что минут 20 назад из Харькова, тупо из черты города, отстрелялось РСЗО залпом в направлении Белгорода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шария.Пост сопровождается видео, на котором снят ракетный залп РСЗО из-за жилого дома.Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, пострадали два человека, были значительные перебои с подачей электроэнергии.
