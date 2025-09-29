https://ria.ru/20250929/vsu-2045004481.html

Шарий заявил, что ВСУ обстреляли Белгород из жилой застройки Харькова

Шарий заявил, что ВСУ обстреляли Белгород из жилой застройки Харькова - РИА Новости, 29.09.2025

Шарий заявил, что ВСУ обстреляли Белгород из жилой застройки Харькова

Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что ВСУ в воскресенье вечером нанесли удар по Белгороду из РСЗО, установленной в жилой застройке Харькова. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T02:23:00+03:00

2025-09-29T02:23:00+03:00

2025-09-29T02:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгород

харьков

белгородская область

анатолий шарий

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что ВСУ в воскресенье вечером нанесли удар по Белгороду из РСЗО, установленной в жилой застройке Харькова."Сообщают, что минут 20 назад из Харькова, тупо из черты города, отстрелялось РСЗО залпом в направлении Белгорода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шария.Пост сопровождается видео, на котором снят ракетный залп РСЗО из-за жилого дома.Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, пострадали два человека, были значительные перебои с подачей электроэнергии.

https://ria.ru/20250928/ukraina-2044993867.html

белгород

харьков

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, харьков, белгородская область, анатолий шарий, вячеслав гладков, вооруженные силы украины