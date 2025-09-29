Шарий заявил, что ВСУ обстреляли Белгород из жилой застройки Харькова

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 29.09.2025
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что ВСУ в воскресенье вечером нанесли удар по Белгороду из РСЗО, установленной в жилой застройке Харькова. РИА Новости, 29.09.2025
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, пострадали два человека, были значительные перебои с подачей электроэнергии.
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что ВСУ в воскресенье вечером нанесли удар по Белгороду из РСЗО, установленной в жилой застройке Харькова.
"Сообщают, что минут 20 назад из Харькова, тупо из черты города, отстрелялось РСЗО залпом в направлении Белгорода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шария.
Пост сопровождается видео, на котором снят ракетный залп РСЗО из-за жилого дома.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, пострадали два человека, были значительные перебои с подачей электроэнергии.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах Херсоне
28 сентября, 23:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородХарьковБелгородская областьАнатолий ШарийВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
