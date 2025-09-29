https://ria.ru/20250929/vrachi-2045007747.html

Врачи "Ахмата" спасают конечности раненых с помощью ксенопротезов

ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Военное медики подразделения "Ахмат" начали активно применять методику ксенопротезирования при тяжёлых сосудистых ранениях, рассказал РИА Новости врач-травматолог медицинской службы спецназа Ахмат и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным "Гвоздь". "При повреждении крупных магистральных сосудов, например, бедренной артерии, критически важно восстановить кровоток в первые часы после ранения, иначе конечность погибает", — рассказал врач. По его словам, ксенопротез — это сосуд, специально обработанный и законсервированный из крупного рогатого скота. "Он представлен в виде трубочек различных диаметров. В идеале устанавливается аутовена — участок собственной вены раненого, пересаженный на повреждённый участок артерии. Аутовена работает около 15 лет. Ксенопротез же через год–полтора нужно менять", — пояснил "Гвоздь". "Мы используем ксенопротезы в крайне тяжелых случаях, когда дефицит времени, когда развивается некомпенсированная ишемия (локальное снижение кровотока в тканях - ред.) конечности и нужно быстро восстановить кровоток. Методика себя оправдала, использую её не раз", — добавил он. Он отметил, что применение ксенопротезов позволяет сохранить жизнь и функции конечностей у раненых в условиях ограниченного времени и ресурсов на фронте.

