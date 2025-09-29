https://ria.ru/20250929/vrachi-2045007747.html
Врачи "Ахмата" спасают конечности раненых с помощью ксенопротезов
Врачи "Ахмата" спасают конечности раненых с помощью ксенопротезов - РИА Новости, 29.09.2025
Врачи "Ахмата" спасают конечности раненых с помощью ксенопротезов
Военное медики подразделения "Ахмат" начали активно применять методику ксенопротезирования при тяжёлых сосудистых ранениях, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T03:39:00+03:00
2025-09-29T03:39:00+03:00
2025-09-29T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008667546_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d4a00deaeac05cc2edd25c7c8d9ac1e6.jpg
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Военное медики подразделения "Ахмат" начали активно применять методику ксенопротезирования при тяжёлых сосудистых ранениях, рассказал РИА Новости врач-травматолог медицинской службы спецназа Ахмат и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным "Гвоздь". "При повреждении крупных магистральных сосудов, например, бедренной артерии, критически важно восстановить кровоток в первые часы после ранения, иначе конечность погибает", — рассказал врач. По его словам, ксенопротез — это сосуд, специально обработанный и законсервированный из крупного рогатого скота. "Он представлен в виде трубочек различных диаметров. В идеале устанавливается аутовена — участок собственной вены раненого, пересаженный на повреждённый участок артерии. Аутовена работает около 15 лет. Ксенопротез же через год–полтора нужно менять", — пояснил "Гвоздь". "Мы используем ксенопротезы в крайне тяжелых случаях, когда дефицит времени, когда развивается некомпенсированная ишемия (локальное снижение кровотока в тканях - ред.) конечности и нужно быстро восстановить кровоток. Методика себя оправдала, использую её не раз", — добавил он. Он отметил, что применение ксенопротезов позволяет сохранить жизнь и функции конечностей у раненых в условиях ограниченного времени и ресурсов на фронте.
https://ria.ru/20250928/operatsiya-2044977797.html
https://ria.ru/20250306/vrachi-2003511602.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008667546_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e4b20b5186b9ef6ae9600b760be12fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество
Врачи "Ахмата" спасают конечности раненых с помощью ксенопротезов
Врачи "Ахмата" используют ксенопротезирование для спасения конечностей раненых
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Военное медики подразделения "Ахмат" начали активно применять методику ксенопротезирования при тяжёлых сосудистых ранениях, рассказал РИА Новости врач-травматолог медицинской службы спецназа Ахмат и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным "Гвоздь".
"При повреждении крупных магистральных сосудов, например, бедренной артерии, критически важно восстановить кровоток в первые часы после ранения, иначе конечность погибает", — рассказал врач.
По его словам, ксенопротез — это сосуд, специально обработанный и законсервированный из крупного рогатого скота.
"Он представлен в виде трубочек различных диаметров. В идеале устанавливается аутовена — участок собственной вены раненого, пересаженный на повреждённый участок артерии. Аутовена работает около 15 лет. Ксенопротез же через год–полтора нужно менять", — пояснил "Гвоздь".
"Мы используем ксенопротезы в крайне тяжелых случаях, когда дефицит времени, когда развивается некомпенсированная ишемия (локальное снижение кровотока в тканях - ред.) конечности и нужно быстро восстановить кровоток. Методика себя оправдала, использую её не раз", — добавил он.
Он отметил, что применение ксенопротезов позволяет сохранить жизнь и функции конечностей у раненых в условиях ограниченного времени и ресурсов на фронте.