Врач рассказала о пользе абрикоса

Врач рассказала о пользе абрикоса - РИА Новости, 29.09.2025

Врач рассказала о пользе абрикоса

Абрикос богат источником витамина А, влияющего на остроту зрения и защиту сетчатки, а калий в составе фрукта способен регулировать артериальное давление,... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Абрикос богат источником витамина А, влияющего на остроту зрения и защиту сетчатки, а калий в составе фрукта способен регулировать артериальное давление, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Ярко-оранжевый цвет абрикоса - верный признак высокого содержания бета-каротина (провитамина А). Это его главная суперсила. Бета-каротин в организме превращается в витамин А, который критически важен для остроты зрения, особенно в условиях слабого освещения, и для защиты сетчатки", - сказала агентству Тен. По словам врача, витамин А и антиоксиданты в составе абрикоса поддерживают эластичность и упругость кожи, а также помогают бороться с ее повреждением от ультрафиолетового излучения. "Калий в составе помогает регулировать артериальное давление и поддерживает нормальную работу сердечной мышцы", - добавила Тен. Однако руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения предупредила о высокой концентрации сахара в сушеных абрикосах, в связи с чем их употребление следует ограничить людям с диабетом и тем, кто находится на низкоуглеводной диете. "Также курагу часто обрабатывают диоксидом серы для сохранения цвета, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей", - отметила Тен.

