https://ria.ru/20250929/vrach-2045005813.html
Врач рассказала о пользе абрикоса
Врач рассказала о пользе абрикоса - РИА Новости, 29.09.2025
Врач рассказала о пользе абрикоса
Абрикос богат источником витамина А, влияющего на остроту зрения и защиту сетчатки, а калий в составе фрукта способен регулировать артериальное давление,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T03:07:00+03:00
2025-09-29T03:07:00+03:00
2025-09-29T10:24:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
зарема тен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045043526_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_8af181acf584ab105d069d7d87bd3725.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Абрикос богат источником витамина А, влияющего на остроту зрения и защиту сетчатки, а калий в составе фрукта способен регулировать артериальное давление, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Ярко-оранжевый цвет абрикоса - верный признак высокого содержания бета-каротина (провитамина А). Это его главная суперсила. Бета-каротин в организме превращается в витамин А, который критически важен для остроты зрения, особенно в условиях слабого освещения, и для защиты сетчатки", - сказала агентству Тен. По словам врача, витамин А и антиоксиданты в составе абрикоса поддерживают эластичность и упругость кожи, а также помогают бороться с ее повреждением от ультрафиолетового излучения. "Калий в составе помогает регулировать артериальное давление и поддерживает нормальную работу сердечной мышцы", - добавила Тен. Однако руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения предупредила о высокой концентрации сахара в сушеных абрикосах, в связи с чем их употребление следует ограничить людям с диабетом и тем, кто находится на низкоуглеводной диете. "Также курагу часто обрабатывают диоксидом серы для сохранения цвета, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей", - отметила Тен.
https://ria.ru/20250928/grusha-2044849468.html
https://ria.ru/20250927/baklazhan-2044735216.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045043526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8589dc52c7d9a1806291057bafd1d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), зарема тен
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Зарема Тен
Врач рассказала о пользе абрикоса
Врач Тен: калий в составе абрикоса способен регулировать артериальное давление
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Абрикос богат источником витамина А, влияющего на остроту зрения и защиту сетчатки, а калий в составе фрукта способен регулировать артериальное давление, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Ярко-оранжевый цвет абрикоса - верный признак высокого содержания бета-каротина (провитамина А). Это его главная суперсила. Бета-каротин в организме превращается в витамин А, который критически важен для остроты зрения, особенно в условиях слабого освещения, и для защиты сетчатки", - сказала агентству Тен
.
По словам врача, витамин А и антиоксиданты в составе абрикоса поддерживают эластичность и упругость кожи, а также помогают бороться с ее повреждением от ультрафиолетового излучения.
"Калий в составе помогает регулировать артериальное давление и поддерживает нормальную работу сердечной мышцы", - добавила Тен.
Однако руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения предупредила о высокой концентрации сахара в сушеных абрикосах, в связи с чем их употребление следует ограничить людям с диабетом и тем, кто находится на низкоуглеводной диете.
"Также курагу часто обрабатывают диоксидом серы для сохранения цвета, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей", - отметила Тен.