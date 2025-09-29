https://ria.ru/20250929/vostok-2045084357.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 29.09.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 295 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T12:24:00+03:00

2025-09-29T12:24:00+03:00

2025-09-29T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

орел

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100481_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_bb50b2a1acbee4d55eb50eee0a68e0a5.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 295 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник."ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орлы, Приволье Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

орел

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, россия, орел, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)