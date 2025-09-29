https://ria.ru/20250929/vostok-2045084357.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 295 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:24:00+03:00
2025-09-29T12:24:00+03:00
2025-09-29T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
орел
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100481_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_bb50b2a1acbee4d55eb50eee0a68e0a5.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 295 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник."ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орлы, Приволье Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
орел
запорожская область
