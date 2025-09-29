Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже проверят подростка, который залез на могилу солдат и включил рэп
19:18 29.09.2025
В Воронеже проверят подростка, который залез на могилу солдат и включил рэп
Воронежская полиция проведёт проверку по факту поведения на могиле солдат подростка, который залез ногами на плиту с перечнем погибших и включил американский... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T19:18:00+03:00
2025-09-29T19:18:00+03:00
происшествия
воронеж
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Воронежская полиция проведёт проверку по факту поведения на могиле солдат подростка, который залез ногами на плиту с перечнем погибших и включил американский рэп, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону. В местном Telegram-канале появилась информация о том, что подросток залез ногами на плиту Братской могилы с перечнем погибших солдат в сквере в Воронеже, включил американский рэп, снял это на видео и выложит в свой Telegram-канал. "По данному факту сообщений в полицию не поступало, однако проведём проверку по данной видеозаписи, будет дана правовая оценка", — сообщили в УМВД России по Воронежской области.
воронеж
воронежская область
происшествия, воронеж, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полицейский. Архивное фото
