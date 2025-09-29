https://ria.ru/20250929/voronezh-2045230451.html

В Воронеже проверят подростка, который залез на могилу солдат и включил рэп

ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Воронежская полиция проведёт проверку по факту поведения на могиле солдат подростка, который залез ногами на плиту с перечнем погибших и включил американский рэп, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону. В местном Telegram-канале появилась информация о том, что подросток залез ногами на плиту Братской могилы с перечнем погибших солдат в сквере в Воронеже, включил американский рэп, снял это на видео и выложит в свой Telegram-канал. "По данному факту сообщений в полицию не поступало, однако проведём проверку по данной видеозаписи, будет дана правовая оценка", — сообщили в УМВД России по Воронежской области.

