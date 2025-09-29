https://ria.ru/20250929/volodin-2045020056.html
Володин провел встречу с генсеком Коммунистической партии Вьетнама
Володин провел встречу с генсеком Коммунистической партии Вьетнама
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник встретился с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. РИА Новости, 29.09.2025
ХАНОЙ. 29 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник встретился с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. Ранее состоялись переговоры Вячеслава Володина с руководством республики - президентом Лыонг Кыонгом.
