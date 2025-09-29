Рейтинг@Mail.ru
Володин провел встречу с генсеком Коммунистической партии Вьетнама
07:26 29.09.2025
Володин провел встречу с генсеком Коммунистической партии Вьетнама
Володин провел встречу с генсеком Коммунистической партии Вьетнама
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник встретился с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. РИА Новости, 29.09.2025
ХАНОЙ. 29 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник встретился с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. Ранее состоялись переговоры Вячеслава Володина с руководством республики - президентом Лыонг Кыонгом.
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин. Архивное фото
ХАНОЙ. 29 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник встретился с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.
Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом.
Ранее состоялись переговоры Вячеслава Володина с руководством республики - президентом Лыонг Кыонгом.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Володин встретился с премьером Вьетнама
Вьетнам Вячеслав Володин То Лам Госдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
