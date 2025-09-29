Володин встретился с президентом Вьетнама

https://ria.ru/20250929/volodin-2045013601.html
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. РИА Новости, 29.09.2025
ХАНОЙ, 29 сен - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Встреча состоялась в рамках официального визита председателя Госдумы в республику."Прежде всего хочу передать вам от нашего президента Владимира Владимировича Путина самые добрые пожелания, и успехов в работе", - сказал Володин на встрече.По его словам, задача Госдумы - "сделать все, чтобы через законодательное решение" можно было "выйти на реализацию договоренностей", достигнутых главами двух государств, что позволит отношениям развиваться более динамично."Со своей стороны, конечно, нам важно внести вклад в развитие отношений между народами и государствами, чему была посвящена работа вчера в рамках четвертого заседания совместной комиссии, которую создали мы вместе с нашими коллегами из парламента Вьетнама", - отметил Володин.Президент Вьетнама также передал президенту РФ "самое теплое приветствие и самые хорошие пожелания"."Я также хочу поздравить Россию с достижениями под руководством товарища президента, в которых важную роль сыграла и Государственная дума", - сказал Лыонг Кыонг.Он добавил, что Коммунистическая партия Вьетнама, государство и народ "всегда помнят ту драгоценную помощь, которую оказал Советский Союз". Накануне в Ханое прошло четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным собранием Вьетнама.
