Влах назвала парламентские выборы в Молдавии фарсом

Влах заявила, что выборы в парламент Молдавии превратились в грязный спектакль
Гражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии превратились в грязный спектакль, фарс, срежиссированный партией "Действие и солидарность", заявила экс-глава Гагаузии, лидер входящей в оппозиционный патриотический блок партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 99,56% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" набирает 50,03% голосов. Оппозиционный патриотический блок - 24,26%, блок "Альтернатива" получает 7,99%, "Наша партия" - 6,21%, партия "Демократия дома" - 5,63%.
"Это были не выборы, а фарс. Грязный спектакль, срежиссированный партией "Действие и солидарность" от начала до конца, с заранее расписанными ролями и закономерным итогом. Пора признать правду: Молдова больше не демократическое государство! Режим обесценил волю народа", - написала Влах в своем Telegram-канале.
Она выразила сожаление, что правящая партия находит поддержку у некоторых политсил, которые называют себя оппозицией.
"Республиканская партия "Сердце Молдовы" остаётся вместе с народом. Мы будем бороться за свободу и демократию, за права граждан, за процветание страны. Всё только начинается", - отметила Влах.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, аннулированы.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
